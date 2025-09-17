Regaip Kandili ne zaman? 2025 Recep ayı hangi tarihte başlayacak?
2025 yılında Müslümanlar için manevi bir heyecan kaynağı olan Regaip Kandili ve üç ayların başlangıç tarihi merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının gelişiyle birlikte Mevlid Kandili'nin idraki yaşanırken, mübarek gecelerden biri olan Regaip Kandili'nin bu yıl ikinci kez idrak edilecek olması dikkat çekiyor. İşte müminler için rahmet ve bereket kapılarının aralandığı bu özel günlere dair tüm ayrıntılar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:23