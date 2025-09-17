Regaip Kandili ne zaman? 2025 Recep ayı hangi tarihte başlayacak?

HİCRİ VE MİLADİ TAKVİM FARKI BU YIL İKİ KANDİL GETİRDİ

Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki 10 günlük fark nedeniyle bazı dini günler Miladi takvimde aynı yıl içerisinde iki kez kutlanabiliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Aynı Hicri yıl içerisinde bir kandil tekrarlanmaz. Fakat Miladi takvimde iki farklı Hicri yılın Recep ayı aynı takvim yılına denk geldiğinde, bu kandil iki defa idrak edilmiş oluyor.