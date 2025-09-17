Viral Galeri Viral Liste Regaip Kandili ne zaman? 2025 Recep ayı hangi tarihte başlayacak?

Regaip Kandili ne zaman? 2025 Recep ayı hangi tarihte başlayacak?

2025 yılında Müslümanlar için manevi bir heyecan kaynağı olan Regaip Kandili ve üç ayların başlangıç tarihi merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının gelişiyle birlikte Mevlid Kandili'nin idraki yaşanırken, mübarek gecelerden biri olan Regaip Kandili'nin bu yıl ikinci kez idrak edilecek olması dikkat çekiyor. İşte müminler için rahmet ve bereket kapılarının aralandığı bu özel günlere dair tüm ayrıntılar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:23
Yeni Hicri yılın gelişiyle birlikte Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek günlerin tarihleri yeniden gündeme geldi. Üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıcı ve bu ay içerisinde kutlanan ilk kandil olan Regaip Kandili, 2025 yılı özelinde farklı bir takvim çakışmasıyla dikkat çekiyor. Zira bu yıl, Miladi ve Hicri takvim farkı nedeniyle Regaip Kandili iki kez idrak edilecek.

HİCRİ VE MİLADİ TAKVİM FARKI BU YIL İKİ KANDİL GETİRDİ

Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki 10 günlük fark nedeniyle bazı dini günler Miladi takvimde aynı yıl içerisinde iki kez kutlanabiliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Aynı Hicri yıl içerisinde bir kandil tekrarlanmaz. Fakat Miladi takvimde iki farklı Hicri yılın Recep ayı aynı takvim yılına denk geldiğinde, bu kandil iki defa idrak edilmiş oluyor.

Örneğin; 1446 Hicri yılı Recep ayı 1 Ocak 2025'te başladı ve ilk Regaip Kandili 3 Ocak gecesi eda edildi. Ardından 26 Haziran 2025'te başlayan 1447 Hicri yılı ile birlikte Recep ayı da 21 Aralık 2025'te girmiş olacak.

Böylece aynı yıl içinde iki farklı Hicri yılın Recep ayı başlamış olacak ve Regaip Kandili de bu yıl ikinci kez Müslümanların gönüllerini aydınlatacak.

REGAİP KANDİLİ'NİN TARİHİ

Müminler için rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Regaip Kandili, 2025 yılı içerisinde ikinci kez 25 Aralık'ı 26 Aralık'a bağlayan gece idrak edilecek.

