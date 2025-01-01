Viral Galeri Viral Liste REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Resimli, anlamlı, dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Resimli, anlamlı, dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları

Yeni yıla giriş ile birlikte mübarek üç aylar başladı. Receb ayının 2. gününe denk gelen Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini mutlu etmek ve anmak isteyenler anlamlı, hadisli ve dualı Regaip Kandili mesajları araştırıyor. İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualarla dolu, hadisli, anlamlı kısa ve uzun mesajlar ve sözler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:50
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

İslam aleminde önemli bir yer tutan Regaip Kandili, duaların semaya yükseldiği, kalplerin huzur bulduğu mübarek gecelerden biridir. Regaip Kandili mesajları gündemde yerini almaya başladı. Müminler, ibadetlerini yapmaya hazırlanırken aynı zamanda dualı, hadisli ve anlamlı mesajlarla sevdiklerini anmak ve kandili onlarla paylaşmak istiyor. İşte, dualı, kısa, uzun ve resimli Regaip Kandili mesajları ve hadisler...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Regaip Kandili ile İlgili Hadisler

"Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu." (Ebu Şame El-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi )

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir." (Miftah-ül-cenne)

"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır." (Ebu Yala)

"Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi." (İbn-i Asâkir)

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar." (Camiu-s sağir)

"İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. " (Müslim)

"Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Regaip Kandili Mesajları

"Regaip Kandiliniz mübarek olsun! Dualarınız kabul, geceniz hayırla dolsun."

"Bu özel gece, tüm sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk getirsin. Hayırlı kandiller!"

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