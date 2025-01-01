REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Resimli, anlamlı, dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları
Yeni yıla giriş ile birlikte mübarek üç aylar başladı. Receb ayının 2. gününe denk gelen Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini mutlu etmek ve anmak isteyenler anlamlı, hadisli ve dualı Regaip Kandili mesajları araştırıyor. İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualarla dolu, hadisli, anlamlı kısa ve uzun mesajlar ve sözler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:50