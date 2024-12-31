Viral Galeri Viral Liste Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Üç aylar, İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek zaman dilimlerindendir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu süreçte yapılan ibadetlerin fazileti, hadis-i şeriflerde defalarca vurgulanmıştır. Özellikle Recep ayının ilk gecesi, manevi hazırlığın başlangıcı kabul edilir. Bu geceyi hakkıyla ihya etmek isteyenler için namaz kılma usulleri ve yapılacak ibadetler önem arz eder.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:16
Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket aylarının habercisi olan Recep ayı 1 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor. Recep ayının ilk gecesi ise 31 Aralık 2024 Salı gününe denk geliyor. Bu mübarek gece ibadetlerle maneviyatını güçlendirmek isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Recep Ayının Önemi

Recep ayı, İslam inancında manevi arınma, dua ve tövbe için eşsiz bir dönem olarak kabul edilir. Şaban ve Ramazan aylarını da içine alan mübarek üç ayların ilkini oluşturan Recep ayı, Allah'a yakınlaşma ve sevap kazanma amacıyla bolca ibadetin yapıldığı bir zaman dilimidir.

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Recep Ayının İlk Gecesi

Recep ayının ilk gecesi, hilalin görülmesiyle idrak edilir. Bu gece, yatsı namazının ardından kılınan 20 rekatlık özel bir namazla karşılanır. Her iki rekatta bir selam verilerek kılınan bu nafile namaz, manevi huzur arayan Müslümanlar için derin bir anlam taşır.

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Recep Ayının İlk Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

20 rekatlık bu özel namaz, ikişer rekat halinde kılınır. Her rekatta şu sureler okunur:

1 Fatiha
3 Kafirun Suresi
3 İhlas-ı Şerif

Peygamber Efendimiz'in (SAV), "Bu namazı kılanın kalbi ölmez" diye rivayet ettiği bu ibadet, günahlardan arınmaya ve kalp huzuruna ulaşmaya vesile olur.

Namaza Niyet Nasıl Edilir?

Namaza niyet ederken şu sözler söylenir:

"Yâ Rabbi! Rızân için Recep ayının ilk gecesinde kılacağım bu namazı eda etmeye niyet ettim."

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Recep Ayı Boyunca Kılınacak 30 Rekatlık Hacet Namazı

Recep ayı boyunca kılınan 30 rekatlık hacet namazı, üç bölüme ayrılarak yerine getirilir:

İlk 10 gün: 10 rekat
İkinci 10 gün: 10 rekat
Üçüncü 10 gün: 10 rekat

Her rekatta şu sureler okunur:

1 Fatiha
3 İhlas
3 Kafirun

Her iki rekatta bir selam verilerek kılınan bu namaz, Müslümanlara Allah'ın rızasını kazanma yolunda bir fırsat sunar.

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