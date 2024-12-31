Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?
Üç aylar, İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek zaman dilimlerindendir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu süreçte yapılan ibadetlerin fazileti, hadis-i şeriflerde defalarca vurgulanmıştır. Özellikle Recep ayının ilk gecesi, manevi hazırlığın başlangıcı kabul edilir. Bu geceyi hakkıyla ihya etmek isteyenler için namaz kılma usulleri ve yapılacak ibadetler önem arz eder.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:16