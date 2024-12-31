Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Recep Ayının Önemi

Recep ayı, İslam inancında manevi arınma, dua ve tövbe için eşsiz bir dönem olarak kabul edilir. Şaban ve Ramazan aylarını da içine alan mübarek üç ayların ilkini oluşturan Recep ayı, Allah'a yakınlaşma ve sevap kazanma amacıyla bolca ibadetin yapıldığı bir zaman dilimidir.