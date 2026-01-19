Ramazan’a hazırlık ayı Şaban ne zaman? 2026 Diyanet resmi tarih

İslam dünyasında manevi hazırlığın ve iç muhasebenin simgesi olan mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının başlangıç tarihi, 2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler Takvimi ile kesinlik kazandı. Ramazan-ı Şerif'e giden yolda önemli bir durak olarak kabul edilen Şaban ayı, Müslümanlar için ibadet, tövbe ve arınma ikliminin yoğunlaştığı müstesna bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ne göre Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü başlıyor. Hicrî takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban, Receb ayından sonra, Ramazan ayından önce idrak ediliyor. Manevi hazırlık ayı olarak kabul edilen bu mübarek dönem, Ramazan'a ruhen ve bedenen hazırlanmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Şaban ayının en mühim gecelerinden biri olan Berat Kandili, ayın 15. gecesinde idrak ediliyor. 2026 yılında Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi gecesine denk geliyor. İslam inancında bağışlanma, af ve rahmet gecesi olarak bilinen Berat Kandili, Şaban ayına ayrı bir değer katıyor.

Şaban ayı, "dağılmak, ayrılmak" anlamına gelen "şa'b" kökünden türemiştir. Receb ayından sonra, Ramazan'dan önce yer alması nedeniyle Müslümanların ibadetlerini artırarak Ramazan'a hazırlandıkları bir geçiş dönemi olarak kabul edilir. Bu yönüyle Şaban ayı, manevi bir hazırlık ve farkındalık süreci olarak görülür.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ VE İSLAM'DAKİ YERİ

Şaban ayı, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ibadet hayatında ayrı bir yere sahiptir. Hadis-i şeriflerde, Resulullah'ın (SAV) Ramazan ayı dışında en çok orucu Şaban ayında tuttuğu rivayet edilmektedir. Bu ayda yapılan ibadetlerin, özellikle nafile oruçların ve duaların büyük sevaplara vesile olduğu ifade edilir.

Nesâî'de yer alan bir rivayette, Üsâme bin Zeyd (RA) şöyle anlatır:

"Ya Resulallah! Senin, Şaban ayında tuttuğun orucu başka bir ayda tutmadığını gördüm" dedim. Şöyle buyurdu: "Şaban, Receb ile Ramazan arasında insanların gafil bulunduğu ve amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celleye yükseldiği aydır. Ben de amelimin (Allah Teala'ya) oruçlu olduğum halde yükselmesini seviyorum."

Bu rivayet, Şaban ayının ibadet açısından ne denli kıymetli olduğuna işaret etmektedir.