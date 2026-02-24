Rakamlarla İstanbul'un cami mirası ortaya çıktı! Hangi ilçede kaç tane var?

Türkiye'de gün, pek çok şehirde minarelerden yükselen ezan sesiyle başlıyor. Bu ses yalnızca namaza davet değil; asırlardır süregelen bir hafızanın, taşlara işlenmiş bir medeniyetin yankısı. Her bir caminin kubbesinde dua, duvarlarında tarih saklı.

Bu mirasın en yoğun hissedildiği şehirlerin başında ise İstanbul geliyor.