Rakamlarla İstanbul'un cami mirası ortaya çıktı! Hangi ilçede kaç tane var?
Türkiye'de camiler yalnızca ibadet mekanı değil, aynı zamanda yüzyıllara yayılan bir medeniyetin taşıyıcısı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul'da 3 bin 623 cami bulunurken, bunların 599'u tarihi nitelik taşıyor; en fazla camiye sahip ilçe 364 camiyle Fatih. Konya 3 bin 274, Ankara ise 3 bin 242 camiyle İstanbul'u takip ediyor. Fetihten kalan tarihi eserlerden günümüzde inşa edilen yeni camilere uzanan bu tablo, A Haber yayınında Türkiye'nin cami haritasını rakamlar ve tarihi bilgiler eşliğinde sade ve anlaşılır biçimde ortaya koydu.
Türkiye'de gün, pek çok şehirde minarelerden yükselen ezan sesiyle başlıyor. Bu ses yalnızca namaza davet değil; asırlardır süregelen bir hafızanın, taşlara işlenmiş bir medeniyetin yankısı. Her bir caminin kubbesinde dua, duvarlarında tarih saklı.
Bu mirasın en yoğun hissedildiği şehirlerin başında ise İstanbul geliyor.
RAKAMLARLA İSTANBUL'UN CAMİ HARİTASI
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul'da toplam 3 bin 623 cami bulunuyor. Bunların 599'u tarihi nitelik taşıyor. Adalar'da ise 10 cami yer alıyor.
- Nüfusu 1 milyon 3 bin 905 olan Esenyurt'ta 86 cami bulunurken, Fatih 364 camiyle ilk sırada yer alıyor. Üsküdar'da 198, Kadıköy'de 68, Beşiktaş'ta 43, Şişli'de ise 57 cami ibadete açık durumda.
- İstanbul'u cami sayısında 3 bin 274 cami ile Konya, 3 bin 242 cami ile Ankara takip ediyor.
FETİHTEN GÜNÜMÜZE: ŞEHRİN SEMBOL YAPILARI
İstanbul, selatin camilerinden mahalle aralarına gizlenmiş mescitlere kadar uzanan geniş bir ibadet ağına sahip. Şehrin en köklü yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami, Bizans döneminde İstanbul'un en büyük kilisesiydi.
- 1453'teki fethin ardından camiye dönüştürüldü ve uzun yıllar şehrin ulu mabedi olarak hizmet verdi. 1934'te müze statüsüne alınan yapı, 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açıldı.
- Osmanlı'nın ihtişamını yansıtan Sultanahmet Cami ise 17. yüzyılda 1. Ahmet tarafından inşa ettirildi. Altı minaresi ve İznik çinileriyle İstanbul'un en görkemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.
- Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan Süleymaniye Cami, hem mimarisi hem de şehir siluetindeki yeriyle dikkat çekiyor. Yine kentin önemli eserlerinden Mihrimah Sultan Cami ve Çamlıca Tepesi'nde yükselen Büyük Çamlıca Cami, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yapılar arasında yer alıyor.