Modern sosyal yaşamda insanlar çoğu zaman en iyi yönlerini göstermeye çalışır. Sosyal ilişkilerde nezaket, saygı ve anlayış çoğu zaman bilinçli olarak sergilenir. Bu nedenle bir kişinin gerçek karakterini kısa sürede anlamak her zaman kolay değildir. Psikoloji alanındaki araştırmalar ise insanların gerçek kişiliğinin belirli durumlarda daha net ortaya çıktığını gösteriyor.

Psikologlara göre bir kişinin karakterini anlamanın en güvenilir yollarından biri, kendisine doğrudan fayda sağlamayan kişilere nasıl davrandığıdır. Hizmet sektöründe çalışanlara, yaşlılara ya da daha az güce sahip olduğu düşünülen kişilere karşı sergilenen davranışlar bu konuda önemli ipuçları verir. Karşılık beklemeden gösterilen saygı ve nezaket, karakterin güçlü göstergeleri arasında kabul edilir.

Psikoloji alanındaki araştırmalar, kriz dönemlerinin karakteri ortaya çıkaran en güçlü durumlar arasında yer aldığını gösteriyor. İş kaybı, sağlık sorunları, büyük hatalar veya yoğun baskı gibi olaylar insanların gerçek tepkilerini açığa çıkarabilir. Bu süreçte bazı kişiler sorumluluk alırken bazıları suçlama eğilimi gösterebilir.

Psikoloji literatüründe sıkça vurgulanan bir görüşe göre güç, insanların gerçek eğilimlerini daha görünür hale getirir. Kaliforniya Üniversitesi'nden sosyal psikolog Dacher Keltner ve çalışma arkadaşlarının araştırmaları, artan gücün bazı kişilerde empatiyi azaltabildiğini ve daha dürtüsel davranışlara yol açabildiğini ortaya koymuştur.

👑 GÜÇ KAZANAN İNSANLARIN DAVRANIŞLARI DEĞİŞEBİLİR

Davranış biliminde sıkça atıf yapılan "gözlemci gözler" deneyinde, bir bağış kutusunun üzerine yerleştirilen göz fotoğrafının bağış miktarını üç kat artırdığı görülmüştür.