Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 11:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Birçok kişinin "dikkat dağınıklığı" ya da "garip alışkanlık" olarak gördüğü bazı davranışlar, aslında zihnin daha derin bir çalışma biçimini ortaya koyuyor olabilir. Psikoloji alanında yayımlanan son araştırmalar, çoğu kişinin bastırmaya çalıştığı iki yaygın alışkanlığın doğru koşullarda yaratıcılığı, düşünme esnekliğini ve zihinsel düzenleme becerisini destekleyebileceğini gösteriyor.

Günlük hayatta çoğu kişi zihninin aniden başka düşüncelere kaymasını ya da kendi kendine konuştuğunu fark ettiğinde bunu bir kusur olarak görür. Dikkat dağınıklığı, disiplin eksikliği veya verimsizlik olarak yorumlanan bu davranışlar aslında sandığımız kadar olumsuz olmayabilir. Psikoloji alanındaki yeni araştırmalar, bazı alışkanlıkların doğru koşullar altında yaratıcılığı ve düşünme esnekliğini destekleyebileceğini ortaya koyuyor.

ZİHNİN DOLAŞMASI HER ZAMAN SORUN DEĞİL Bir işe odaklanmışken zihnin farklı düşüncelere kayması uzun yıllar boyunca dikkatsizlik belirtisi olarak değerlendirildi. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bu durumun her zaman olumsuz bir anlam taşımadığını gösteriyor. 2025 yılında 1300'den fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, insanların bilinçli şekilde hayal kurmalarına izin verdikleri durumlarda yaratıcı performanslarının daha yüksek olabildiğini ortaya koydu. Araştırmada elde edilen beyin görüntüleme verileri, bu süreçte beynin farklı düşünme ağları arasında daha güçlü bağlantılar kurduğunu gösterdi.

Uzmanlar, zihnin zaman zaman başka düşüncelere yönelmesinin karmaşık sorunlara yeni çözümler üretmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu eğilime sahip kişilerin farklı görevler arasında daha hızlı geçiş yapabildiği ve bu durumun bilişsel esneklikle ilişkili olduğu ifade ediliyor. 2024 yılında yayımlanan ve 3 binden fazla kişinin spontane düşüncelerini inceleyen bir başka çalışma da benzer bir sonuca işaret etti. Araştırmaya göre "boş düşünme" gibi görünen anlar aslında çoğu zaman kişinin hedefleriyle ilgili bilgileri düzenlemesine ve hafızayı güçlendirmesine yardımcı olabiliyor.

KENDİ KENDİNE KONUŞMANIN FAYDASI OLABİLİR Toplumda tuhaf bir alışkanlık olarak görülen bir diğer davranış ise kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Ancak psikologlar bu durumun zihinsel düzenleme ve planlama açısından önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor. 2023 yılında üniversite öğrencileri üzerinde yapılan ve Behavioral Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırma, iç konuşma ile öz düzenleme becerileri arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada, kendi kendine daha sık konuştuğunu belirten katılımcıların benlik algısının daha net olduğu ve hedeflerini düzenleme konusunda daha başarılı oldukları görüldü.