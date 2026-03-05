CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Birçok kişinin "dikkat dağınıklığı" ya da "garip alışkanlık" olarak gördüğü bazı davranışlar, aslında zihnin daha derin bir çalışma biçimini ortaya koyuyor olabilir. Psikoloji alanında yayımlanan son araştırmalar, çoğu kişinin bastırmaya çalıştığı iki yaygın alışkanlığın doğru koşullarda yaratıcılığı, düşünme esnekliğini ve zihinsel düzenleme becerisini destekleyebileceğini gösteriyor.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 1

Günlük hayatta çoğu kişi zihninin aniden başka düşüncelere kaymasını ya da kendi kendine konuştuğunu fark ettiğinde bunu bir kusur olarak görür. Dikkat dağınıklığı, disiplin eksikliği veya verimsizlik olarak yorumlanan bu davranışlar aslında sandığımız kadar olumsuz olmayabilir. Psikoloji alanındaki yeni araştırmalar, bazı alışkanlıkların doğru koşullar altında yaratıcılığı ve düşünme esnekliğini destekleyebileceğini ortaya koyuyor.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 2

ZİHNİN DOLAŞMASI HER ZAMAN SORUN DEĞİL

Bir işe odaklanmışken zihnin farklı düşüncelere kayması uzun yıllar boyunca dikkatsizlik belirtisi olarak değerlendirildi. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bu durumun her zaman olumsuz bir anlam taşımadığını gösteriyor.

2025 yılında 1300'den fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, insanların bilinçli şekilde hayal kurmalarına izin verdikleri durumlarda yaratıcı performanslarının daha yüksek olabildiğini ortaya koydu. Araştırmada elde edilen beyin görüntüleme verileri, bu süreçte beynin farklı düşünme ağları arasında daha güçlü bağlantılar kurduğunu gösterdi.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 3

Uzmanlar, zihnin zaman zaman başka düşüncelere yönelmesinin karmaşık sorunlara yeni çözümler üretmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu eğilime sahip kişilerin farklı görevler arasında daha hızlı geçiş yapabildiği ve bu durumun bilişsel esneklikle ilişkili olduğu ifade ediliyor.

2024 yılında yayımlanan ve 3 binden fazla kişinin spontane düşüncelerini inceleyen bir başka çalışma da benzer bir sonuca işaret etti. Araştırmaya göre "boş düşünme" gibi görünen anlar aslında çoğu zaman kişinin hedefleriyle ilgili bilgileri düzenlemesine ve hafızayı güçlendirmesine yardımcı olabiliyor.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 4

KENDİ KENDİNE KONUŞMANIN FAYDASI OLABİLİR

Toplumda tuhaf bir alışkanlık olarak görülen bir diğer davranış ise kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Ancak psikologlar bu durumun zihinsel düzenleme ve planlama açısından önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor.

2023 yılında üniversite öğrencileri üzerinde yapılan ve Behavioral Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırma, iç konuşma ile öz düzenleme becerileri arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada, kendi kendine daha sık konuştuğunu belirten katılımcıların benlik algısının daha net olduğu ve hedeflerini düzenleme konusunda daha başarılı oldukları görüldü.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 5

Uzmanlara göre iç konuşma, karmaşık düşünceleri organize etmeye yardımcı olan bir zihinsel araç gibi çalışabiliyor. Kişi düşüncelerini sessizce ya da hafifçe dile getirerek zihinsel karmaşayı azaltabiliyor ve sorunları daha sistemli şekilde değerlendirebiliyor.

Bununla birlikte psikologlar, bu alışkanlığın yapıcı şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Sürekli olumsuz veya eleştirel iç konuşma ise tam tersine odaklanmayı ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 6

BU ALIŞKANLIKLAR NASIL DAHA SAĞLIKLI KULLANILABİLİR?

Uzmanlar, bu tür davranışların tek başına yüksek zekânın kesin göstergesi olmadığını vurguluyor. Ancak doğru şekilde yönetildiğinde düşünme süreçlerini destekleyebilecek araçlara dönüşebiliyor.

Bu noktada ilk adım, bu alışkanlıkların hangi durumlarda ortaya çıktığını fark etmek. Zihnin özellikle monoton görevler sırasında dolaşması ya da kişi önemli bir işe odaklanmaya çalışırken iç konuşmanın artması oldukça yaygın bir durum olarak görülüyor.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 7

Bir diğer öneri ise iç konuşmayı bilinçli şekilde kullanmak. Özellikle plan yaparken ya da karmaşık bir problem üzerinde düşünürken kişinin kendine rehberlik eder gibi düşünmesi, fikirlerin daha net hale gelmesine yardımcı olabiliyor.

Ayrıca kısa zihinsel molalar vermek de önemli. Uzmanlara göre en iyi fikirler çoğu zaman zihnin biraz özgür bırakıldığı anlarda ortaya çıkabiliyor.

Psikologlar anlattı: Zeki insanların fark edilmeyen 2 günlük davranışı 8

ZİHNİN FARKLI ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ ANLAMAK

Günümüz çalışma kültürü çoğu zaman sürekli odaklanmayı ve kesintisiz üretkenliği ideal olarak sunuyor. Ancak psikologlara göre insan zihni yalnızca yoğun konsantrasyon anlarında değil, düşüncelerin serbestçe dolaştığı anlarda da aktif şekilde çalışabiliyor.

Bu nedenle zaman zaman düşüncelere dalmak ya da kendi kendine konuşmak her zaman bir sorun anlamına gelmeyebilir. Bazı durumlarda bu alışkanlıklar, beynin karmaşık fikirleri düzenleme ve yeni bağlantılar kurma biçiminin doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin