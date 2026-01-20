POMEM son başvuru tarihi ne zaman? Başvurular nereden yapılıyor?

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 06:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi

33. Dönem POMEM kapsamında polis adayı olmak isteyen binlerce kişi için başvuru sürecinde sona gelindi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen alımlar kapsamında ön başvurular, adayların e-Devlet bilgileriyle http://www.ais.pa.edu.tr adresi üzerinden yapılırken, son başvuru tarihi 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 olarak açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı sürecinde gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Polis olmak isteyen binlerce aday, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınavlara katılmaya hak kazanıp kazanmadığını merak ediyor.

10 BİN ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAK 33. Dönem POMEM kapsamında toplam 10 bin öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı lisans mezunları için 6.800 erkek, 1.200 kadın; önlisans mezunları için ise 1.700 erkek ve 300 kadın aday şeklinde belirlendi. Ön başvurular, 31 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINDI Adaylar, ön başvurularını http://www.ais.pa.edu.tr

adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri yapılacak ve POMEM giriş sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar ilan edilecek.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 33. Dönem POMEM başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Resmî açıklama yapılmasıyla birlikte adaylar sonuçlarını sorgulayabilecek.