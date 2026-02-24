Polonya Schengen vizesi randevu sistemi güncellendi! İşte yeni kategoriler ve randevu saatleri
Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 3 Şubat 2026'dan itibaren Schengen C tipi vize randevu sistemini yeniledi. Turistik, iş ve tır şoförü başvuruları ayrı başlıklara ayrıldı. Randevu saatleri şehir şehir açıklandı, aracı firmalara karşı da net uyarı yapıldı.
Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, kısa süreli (C tipi) Schengen vizeleri için randevu sistemini güncelledi. 3 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama ile başvurular daha ayrıntılı kategoriler altında toplanacak. Hedef, yanlış başvuruları azaltmak ve yoğunluğu daha dengeli dağıtmak. Randevular, VFS Global sistemi üzerinden alınmaya devam edecek.
🗂️ YENİ RANDEVU KATEGORİLERİ AÇILDI
Sisteme eklenen yeni başlıklar şöyle:
◾Turistik (Yeni)
◾İş (Yeni)
◾Tır Şoförü (Yeni)
◾Erasmus / NAWA / ECS
◾AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri
◾Diğer
Özellikle turistik, ticari ve tır şoförlerine yönelik başvuruların ayrı sınıflandırılması dikkat çekti. Bu değişiklikle başvuruların doğru kategoride yapılması amaçlanıyor.
⏰ RANDEVULAR SİSTEME HANGİ SAATTE YÜKLENİYOR?
Başkonsolosluk, Polonya Vize Başvuru Merkezleri'nin (PPWW) hizmet verdiği günlerde randevuların sisteme eklendiği saatleri de duyurdu.
📍 Pazartesi
İstanbul 09.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00
📍 Salı
İstanbul 12.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00
📍 Çarşamba
İstanbul 14.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00
📍 Perşembe
İstanbul 15.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00
📍 Cuma
İstanbul 17.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00
Yetkililer, başvuru yapacak kişilerin belirtilen saatlerde sistemi sık aralıklarla kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.
⚠️ ARACI FİRMALARA AÇIK UYARI
Başkonsolosluk, vize danışmanlığı sunduğunu iddia eden şirketlerle herhangi bir resmi bağının bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, aracı firmaların tercih edilmesinin önerilmediği belirtildi. Başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden ve bireysel olarak yapılması gerektiği hatırlatıldı.
🏢 ŞEHİR SEÇİMİNDE ESNEKLİK
Yeni düzenlemeye göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu durumuna bağlı olarak Ankara konsolosluk bölgesi dahil olmak üzere diledikleri şehirdeki vize başvuru merkezini seçebilecek. Yapılan değişiklikle sürecin daha şeffaf, planlı ve öngörülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Schengen başvurusu yapacaklar için artık daha net bir sistem ve daha belirgin kategoriler var.