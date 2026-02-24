Polonya Schengen vizesi randevu sistemi güncellendi! İşte yeni kategoriler ve randevu saatleri

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 3 Şubat 2026'dan itibaren Schengen C tipi vize randevu sistemini yeniledi. Turistik, iş ve tır şoförü başvuruları ayrı başlıklara ayrıldı. Randevu saatleri şehir şehir açıklandı, aracı firmalara karşı da net uyarı yapıldı.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, kısa süreli (C tipi) Schengen vizeleri için randevu sistemini güncelledi. 3 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama ile başvurular daha ayrıntılı kategoriler altında toplanacak. Hedef, yanlış başvuruları azaltmak ve yoğunluğu daha dengeli dağıtmak. Randevular, VFS Global sistemi üzerinden alınmaya devam edecek.

🗂️ YENİ RANDEVU KATEGORİLERİ AÇILDI Sisteme eklenen yeni başlıklar şöyle: ◾Turistik (Yeni) ◾İş (Yeni) ◾Tır Şoförü (Yeni) ◾Erasmus / NAWA / ECS ◾AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri ◾Diğer

Özellikle turistik, ticari ve tır şoförlerine yönelik başvuruların ayrı sınıflandırılması dikkat çekti. Bu değişiklikle başvuruların doğru kategoride yapılması amaçlanıyor.

⏰ RANDEVULAR SİSTEME HANGİ SAATTE YÜKLENİYOR? Başkonsolosluk, Polonya Vize Başvuru Merkezleri'nin (PPWW) hizmet verdiği günlerde randevuların sisteme eklendiği saatleri de duyurdu. 📍 Pazartesi

İstanbul 09.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00 📍 Salı

İstanbul 12.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00 📍 Çarşamba

İstanbul 14.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00 📍 Perşembe

İstanbul 15.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00 📍 Cuma

İstanbul 17.00 | Gaziantep 10.00 | İzmir 16.00 | Trabzon 13.00 Yetkililer, başvuru yapacak kişilerin belirtilen saatlerde sistemi sık aralıklarla kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

⚠️ ARACI FİRMALARA AÇIK UYARI Başkonsolosluk, vize danışmanlığı sunduğunu iddia eden şirketlerle herhangi bir resmi bağının bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, aracı firmaların tercih edilmesinin önerilmediği belirtildi. Başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden ve bireysel olarak yapılması gerektiği hatırlatıldı.