Saçınızda aniden çıkan beyaz tutamın sırrı: Poliozis nedir, neden olur?
Saçın geri kalanından tamamen farklı görünen o beyaz tutam sadece estetik bir özellik olmayabilir. Uzmanlara göre "poliozis" adı verilen bu durum, bazı saç köklerinde melanin üretiminin durmasıyla ortaya çıkıyor. Bazen doğuştan geliyor, bazen de vitiligo gibi hastalıklarla ilişkilendirilebiliyor.
Saçların zamanla beyazlaması çoğu kişi için doğal bir yaşlanma belirtisi olarak görülür. Ancak bazı insanlarda saçın yalnızca belirli bir bölümünde ortaya çıkan keskin beyaz tutamlar farklı bir durumun işareti olabilir. Tıp dünyasında "poliozis" olarak adlandırılan bu özellik, saç köklerinde pigment üretiminin durmasıyla oluşur.
POLİOZİS NEDİR?
Poliozis, saçın geri kalan rengi normal kalırken bir veya birkaç bölgede beyaz saç oluşması durumudur. Tıp literatüründe "poliosis circumscripta" olarak da adlandırılır. Bu durum, saç foliküllerinin belirli bir bölümünde melanin pigmentinin bulunmaması nedeniyle ortaya çıkar. Melanin saçın rengini belirleyen temel pigmenttir.
Eğer saç köklerinde bu pigment üretilmezse o bölgede çıkan saç telleri renksiz olur ve beyaz görünür. Poliozis genellikle kafa derisinde görülür. Ancak bazı kişilerde kaşlarda veya kirpiklerde de aynı şekilde beyaz tutamlar ortaya çıkabilir.
POLİOZİS BELİRTİLERİ NELER?
Poliozis genellikle tek bir belirtiyle fark edilir. Bu da saçın belirli bir bölümünde oluşan keskin beyaz tutamlardır. Bu durum vücudun farklı bölgelerinde görülebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:
➔Saçın bir bölümünde belirgin beyaz tutam
➔Kaşlarda beyazlaşma
➔Kirpiklerin bir kısmında beyazlaşma
Poliozis ile yaşlanmaya bağlı saç beyazlaması arasında önemli bir fark vardır. Yaşlanmaya bağlı beyazlama saçın tamamında yavaş yavaş ortaya çıkar. Poliozis ise belirli ve sınırlı bir bölgede görülür.
POLİOZİS NEDEN OLUR?
Poliozis farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı kişiler bu durumla doğar. Bazılarında ise yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişir. Uzmanlara göre poliozis şu durumlarla ilişkili olabilir:
➔Genetik hastalıklar
➔Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları
➔Bazı ilaçların kullanımı
➔Nadir durumlarda bazı tümörler
Örneğin vitiligo, ciltte pigment kaybına yol açan bir otoimmün hastalıktır. Saç kıran olarak bilinen alopesi areata da benzer şekilde saç köklerini etkileyebilir.
DOĞADA DA GÖRÜLEBİLİYOR
Poliozis yalnızca insanlara özgü bir durum değildir. Doğada da benzer pigment eksiklikleri görülebilir.
Bazı geyik türlerinde, pitonlarda ve farklı hayvanlarda bölgesel pigment kayıpları gözlemlenmiştir. Bu durum melanin üretiminin doğadaki birçok canlıda benzer şekilde çalıştığını gösterir.