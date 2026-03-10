Saçınızda aniden çıkan beyaz tutamın sırrı: Poliozis nedir, neden olur?

Saçların zamanla beyazlaması çoğu kişi için doğal bir yaşlanma belirtisi olarak görülür. Ancak bazı insanlarda saçın yalnızca belirli bir bölümünde ortaya çıkan keskin beyaz tutamlar farklı bir durumun işareti olabilir. Tıp dünyasında "poliozis" olarak adlandırılan bu özellik, saç köklerinde pigment üretiminin durmasıyla oluşur.

POLİOZİS NEDİR?

Poliozis, saçın geri kalan rengi normal kalırken bir veya birkaç bölgede beyaz saç oluşması durumudur. Tıp literatüründe "poliosis circumscripta" olarak da adlandırılır. Bu durum, saç foliküllerinin belirli bir bölümünde melanin pigmentinin bulunmaması nedeniyle ortaya çıkar. Melanin saçın rengini belirleyen temel pigmenttir.

Eğer saç köklerinde bu pigment üretilmezse o bölgede çıkan saç telleri renksiz olur ve beyaz görünür. Poliozis genellikle kafa derisinde görülür. Ancak bazı kişilerde kaşlarda veya kirpiklerde de aynı şekilde beyaz tutamlar ortaya çıkabilir.