PlayStation Plus şubat 2026 listesi açıklandı! 6 bin 576 TL’lik dört oyun ücretsiz olacak

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 17:05 Son Güncelleme: 29 Ocak 2026 17:10

Sony, PlayStation Plus şubat 2026 seçkisini duyurdu. PS5'e özel Undisputed'ın yanı sıra Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown abonelere sunulacak. Oyunlar 2 Şubat'tan itibaren indirilebilecek ve bir sonraki ay açıklanana kadar kütüphaneye eklenebilecek.

Sony, PlayStation Plus abonelerinin merakla beklediği Şubat 2026 oyunlarını resmen açıkladı. Bu ayki liste, aksiyondan hayatta kalmaya, platformdan hava savaşına uzanan geniş bir tür yelpazesi sunuyor. PS4 ve PS5 kullanıcıları, abonelikleri aktif olduğu sürece oyunları kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

Şubat 2026 PS Plus Oyunları Şubat ayı itibarıyla erişime açılacak yapımlar şöyle: ◾Undisputed (PS5) ◾Subnautica: Below Zero (PS5 / PS4) ◾Ultros (PS5 / PS4) ◾Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) Oyunlar 2 Şubat'tan itibaren indirilebilir olacak. Bir sonraki ayın oyunları duyurulana kadar kütüphaneye eklenebilecek.

Undisputed (PS5) Listenin en dikkat çeken yapımı Undisputed oldu. Yalnızca PS5 için sunulan oyun, gerçekçi bir boks simülasyonu deneyimi vadediyor. Steel City Interactive imzalı yapım ring içindeki taktiksel mücadeleyi ön plana çıkarıyor.

Subnautica: Below Zero (PS5 / PS4) Subnautica evreni bu kez donmuş bir okyanus gezegeninde karşımıza çıkıyor. Below Zero, hayatta kalma ve keşif unsurlarını bir arada sunuyor. Oyuncular hem çevresel tehlikelerle hem de su altındaki gizemli canlılarla mücadele ediyor.