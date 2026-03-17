Pi sayısında şaşırtan rekor! Tam 314 trilyon basamak hesaplandı

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 21:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pi sayısının sonsuza uzanan basamakları için yeni bir rekor kırıldı. Tek bir sunucu üzerinde aylar süren hesaplamayla 314 trilyon basamak elde edildi. Bu gelişme yalnızca matematikte değil, veri işleme ve depolama teknolojilerinde de yeni bir sınırın aşıldığını gösteriyor.

Matematiğin en bilinen sabitlerinden biri olan Pi sayısı, bu kez teknoloji dünyasında kırılan yeni bir rekorla gündeme geldi. Uzun süren bir hesaplama sürecinin ardından Pi'nin basamakları 314 trilyona ulaştı.

🔢 Pİ SAYISINDA YENİ REKOR: 314 TRİLYON BASAMAK StorageReview tarafından yürütülen çalışmada, Pi sayısının şimdiye kadar hesaplanan en yüksek basamak sayısına ulaşıldı. Yaklaşık dört ay boyunca kesintisiz çalışan sistem, 314 trilyon basamağı ortaya çıkardı. Bu sonuç, Pi hesaplamalarında gelinen son noktayı göstermesi açısından dikkat çekiyor.

⚙️ ASIL GÜÇ: DEPOLAMA VE VERİ YÖNETİMİ Rekor, tek bir Dell PowerEdge R7725 sunucusu kullanılarak elde edildi. Süreç boyunca sistemin sürekli aktif kaldığı ve hesaplamaların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi. Bu çalışma, yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinin uzun süreli işlem kapasitesini de ortaya koydu.

Projede kullanılan sistem, 1,5 terabayt bellek kapasitesiyle desteklendi. Uzmanlar, bu tür hesaplamalarda yalnızca işlem gücünün değil, veri aktarımı ve depolama verimliliğinin de kritik rol oynadığını ifade ediyor. Hesaplama sürecinde saniyede 280 gigabayta ulaşan veri akışı yönetildi.

📊 REKOR YARIŞI HIZ KESMİYOR Pi hesaplamalarında son yıllarda art arda yeni rekorlar kırılıyor. 2022 yılında 100 trilyon basamağa ulaşan çalışma sonrası, takip eden yıllarda bu sınır 300 trilyonun üzerine taşındı. Son çalışma ile birlikte en yüksek değer 314 trilyon basamağa çıktı. Sonuçların 14 Mart Pi Günü'ne denk getirilmesi de dikkat çekti.