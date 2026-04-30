Petrol 120 doları aştı, kriz senaryosu gündemde: Faiz artırımı kapıda mı?
Brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Uluslararası piyasalarda varil fiyatı 114,13 dolara kadar çıkarken, artışta ABD ile İran arasında tırmanan gerilim belirleyici oldu. Uzmanlara göre arz endişesi büyürken piyasada yukarı yönlü baskı devam ediyor.
Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş küresel piyasaları sarsarken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. 30 nisan Perşembe günü A Haber canlı yayınına katılan Erdem, enerji piyasalarında yaşanan belirsizliğin artık geçici olmadığını belirterek, bunun dünya ekonomisini uzun süre etkileyecek bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.
"PETROLDEKİ YÜKSELİŞ DURDURULAMIYOR"
Canlı yayında konuşan Faruk Erdem, petrol fiyatlarındaki yükselişin kontrol altına alınamadığını vurguladı:
"Evet, petrol 120 doların da üzerine çıktı. FED beklediğimiz gibi faizleri sabit tuttu ancak orada da bir ayrışma var. Tüm bu gelişmeler piyasaları etkiliyor ama petroldeki yükseliş dünden beri durdurulamıyor."
Erdem, fiyatların kısa sürede 110 doların üzerine çıkmasının temel nedeninin belirsizlik olduğunu ifade etti.
"NE MÜZAKERE VAR NE NET BİR POLİTİKA"
Küresel risklerin giderek arttığını belirten Erdem, özellikle siyasi belirsizliğin piyasaları doğrudan etkilediğini söyledi:
"Burada ciddi bir belirsizlik var. Ne müzakerelerden sonuç alınıyor ne de ABD tarafında nasıl bir karar alınacağı net. Bugün ne yapılacağı belli değil, yarın ne yapılacağı belli değil."
Bölgedeki çatışmaların da bu tabloyu ağırlaştırdığına dikkat çekti.
"ATEŞKES VAR AMA SAHADA KARŞILIĞI YOK"
Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Erdem, sahadaki durumun resmi açıklamalarla örtüşmediğini belirtti:
"Ortada tam bir belirsizlik hakim. Ne müzakerelerden bir sonuç alınabiliyor ne de Trump'ın ne yapacağı kestirilebiliyor. Bugün ne karar vereceği, yarın ne yöne evrileceği belli değil. Bir yandan silahlı fotoğraflar paylaşıp 'İyi adam olmayacağım, saldıracağım' mesajları veriyor; diğer yandan İsrail'in Lübnan ve sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan'da sözde bir ateşkes var ama bu tamamen ihlal edilmiş durumda. Tüm bu kaotik ortam petrol fiyatlarını yukarı itiyor."
ENERJİ DENGELERİ BOZULDU: "ARZ GÜVENLİĞİ ORTADAN KALKTI"
Erdem, yalnızca jeopolitik gerilimlerin değil, enerji piyasasındaki yapısal değişimlerin de fiyatları yukarı çektiğini söyledi:
"Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkma süreci de dengeleri alt üst etti. Bu durum sadece Hürmüz meselesi değil artık. Üretimden dağıtıma kadar enerji arz güvenliği ortadan kalkmış durumda."
Bu gelişmelerin uzun vadeli etkilerine dikkat çekti.