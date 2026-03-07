Pelin Karahan'dan boşanma açıklaması! 12 yıllık evlilik neden bitiyor?

Magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösterilen oyuncu Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden üzücü haber geldi. İki çocuk annesi Karahan, sosyal medyada dolaşan ayrılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Aslı" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında görkemli bir düğünle iş insanı Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Ancak, uzun zamandır birlikte görüntü vermeyen çiftin, evliliklerinde sona geldiği ve evlerini ayırdığı öne sürülmüştü.

"HASSAS BİR KONU, AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM" Boşanma iddialarının ardından ilk kez görüntülenen Pelin Karahan, basın mensuplarının sorularına temkinli bir yanıt verdi.

Karahan, boşanma süreci hakkında şu ifadeleri kullandı: "Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım."

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYAT YAŞIYORUM" Ayrılık haberi, Karahan'ın henüz geçtiğimiz ay verdiği röportajı akıllara getirdi. Ünlü oyuncu, ailesiyle çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok."