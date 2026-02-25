Pelin Karahan ve Bedri Güntay arasında "çıplak fotoğraf" krizi

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; alınan bu karar, Karahan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı. Daha önce "Kıskanç değilim" diyen ünlü oyuncu, bir süre önce eşinin sosyal medya hayatına dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Karahan, "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ben takılmam öyle şeylere ama Bedri çok kıskanç" sözleriyle dikkat çekmişti.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay evliliklerini bitirme kararı aldı. Karahan'ın bu karardan bir süre önce söylediği, "Sosyal medyadan kocama mesaj ve çıplak fotoğraf atıyorlar" sözleri boşanmanın sosyal medya kaynaklı olduğunu işaret etti.

İddiaya göre son dönemde çift arasında sosyal medya kaynaklı tartışmalar arttı. Pelin Karahan'ın, eşinin sosyal medyadaki tutumunu eleştirdiği ve özellikle flörtöz tavırların evlilikte krize neden olduğu öne sürüldü.

Karahan'ın bu açıklamaları o dönem çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu, yaşadığı bir başka olayı da şu sözlerle anlatmıştı:

Bugün yollarını ayırma noktasına gelen çiftin aşk hikayesi ise oldukça hızlı ve iddialı başlamıştı. Bir röportajında tanışma anlarını anlatan Pelin Karahan, "Bir voleybol maçında tanıştık. İlk başta birbirimize çok dikkat etmedik ama o, bana göre beni fark etti ve yemeğe çıkmak istedi" sözleriyle o günleri yad etmişti.

Ünlü oyuncu, eşinden evlenme teklifini daha ilk akşam yemeğinde aldığını şu sözlerle belirtmişti: "O gece, 'Biz evleneceğiz, çocuklarımız olacak' dedi. Ben de 'Ne diyor bu? Yok artık!' der gibi bakmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki öngörülü birisiymiş".

Bedri Güntay ise bir açıklamasında Pelin'i ilk gördüğü an aşık olduğunu ve "Pelin'le evlenmeliyim" diyerek hemen hamlesini yaptığını dile getirmişti.