Pelin Karahan ve Bedri Güntay arasında "çıplak fotoğraf" krizi

12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Pelin Karahan ile Bedri Güntay cephesinde sular durulmuyor. Boşanma kararının perde arkasına dair ortaya atılan "çıplak fotoğraf kriz" iddiası ise magazin kulislerini hareketlendirdi. Gözler şimdi çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.

Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliğinde sona gelindi. Çiftin boşanma kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; alınan bu karar, Karahan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı. Daha önce "Kıskanç değilim" diyen ünlü oyuncu, bir süre önce eşinin sosyal medya hayatına dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Karahan, "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ben takılmam öyle şeylere ama Bedri çok kıskanç" sözleriyle dikkat çekmişti.

"KOCAMA MESAJ ATTI" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, yaşadığı bir başka olayı da şu sözlerle anlatmıştı:

"Ailece bir mekanda oturuyoruz, yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı."

Karahan'ın bu açıklamaları o dönem çok konuşulmuştu.

İddiaya göre son dönemde çift arasında sosyal medya kaynaklı tartışmalar arttı. Pelin Karahan'ın, eşinin sosyal medyadaki tutumunu eleştirdiği ve özellikle flörtöz tavırların evlilikte krize neden olduğu öne sürüldü.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay evliliklerini bitirme kararı aldı. Karahan'ın bu karardan bir süre önce söylediği, "Sosyal medyadan kocama mesaj ve çıplak fotoğraf atıyorlar" sözleri boşanmanın sosyal medya kaynaklı olduğunu işaret etti.

İLK YEMEKTE GELEN ŞOK TEKLİF: "BİZ EVLENECEĞİZ!"

Bugün yollarını ayırma noktasına gelen çiftin aşk hikayesi ise oldukça hızlı ve iddialı başlamıştı. Bir röportajında tanışma anlarını anlatan Pelin Karahan, "Bir voleybol maçında tanıştık. İlk başta birbirimize çok dikkat etmedik ama o, bana göre beni fark etti ve yemeğe çıkmak istedi" sözleriyle o günleri yad etmişti.

Ünlü oyuncu, eşinden evlenme teklifini daha ilk akşam yemeğinde aldığını şu sözlerle belirtmişti: "O gece, 'Biz evleneceğiz, çocuklarımız olacak' dedi. Ben de 'Ne diyor bu? Yok artık!' der gibi bakmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki öngörülü birisiymiş".

Bedri Güntay ise bir açıklamasında Pelin'i ilk gördüğü an aşık olduğunu ve "Pelin'le evlenmeliyim" diyerek hemen hamlesini yaptığını dile getirmişti.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI DEDİĞİ 'İLETİŞİM' Mİ KOPTU?

Pelin Karahan, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğul sahibi olduğu bu evliliğin sırrını daha önce iletişim olarak tanımlamıştı. Karahan, "Evlilikte iletişim çok önemli. Üstünden fazla zaman geçmeden her konuda konuşabilmek, bir araya gelip sorunları çözebilmek önemli" diyerek mutluluğun formülünü vermişti.

SARAYDA BAŞLAYAN MASALIN SONU HÜSRAN

Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay, 24 Haziran 2014 tarihinde Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

12 yıl süren bu beraberlikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları dünyaya geldi. Çift sosyal medyada yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterildi. Ancak 12 yıldır süren bu evliliğe nazar değdi ve ikili yollarını ayırma kararı aldı.

