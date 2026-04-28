Pelin Akil'den kızlarına duygusal mektup: "Hayatımın en sahici hali"

Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, kızlarının özel günlerinde bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, kızlarına yazdığı duygusal mektup ile takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

Geçtiğimiz ağustos ayında 8 yıllık evliliklerini sonlandırarak magazin dünyasını şaşırtan Pelin Akil ve Anıl Altan, örnek bir ebeveynlik sergiledi. Ayrılık sonrası dost kalmayı başaran ünlü çift, ikiz kızları Alin ve Lina'nın 7. yaş günü kutlamasında bir araya geldi.

Kızlarının doğum günün partisinden peş peşe kareler yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına düştüğü notla da duygulandırdı. Ünlü oyuncu, Instagram'daki mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sarı papatyam Lina'm ve renkli kelebeğim Alin'im, Sizi o kadar çok seviyorum ki kelimelere dökemiyorum ama hayatım boyunca bunu en güzel şekilde ifade edeceğim. Size hayatı öğretmeye çalışırken en çok ben öğreniyorum bir çok şeyi sizden. Sevmeyi, denemeyi, bazen yavaşlamayı, sonra koşmayı, an'da kalmayı, dinlemeyi, coşkulu olmayı bazen de durmayı. Sevinmeyi de, sabretmeyi de, bazen bırakmayı, bazen daha sıkı tutmayı…

Hayat hep güzel olmayacak biliyorum, ama şundan eminim; Ne olursa olsun, yalnız yürümeyeceksiniz. Önce şükürler olsun ki birbiriniz varsınız sonra da ben hep orada olacağım. Bazen önünüzde, bazen yanınızda bazen de arkanızda. Ama her zaman yakınınızda… Sizin anneniz olmak hayatımın en gerçek, en sahici hali. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum"

Ayrı evlerde yaşasalar da çocuklarının her özel anında bir araya gelen Akil ve Altan ikilisi, bu özel günle birlikte magazin dünyasında "örnek ebeveyn" yorumlarını bir kez daha haklı çıkardı.

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Ancak çift geçtiğimiz ağustos ayında boşandıklarını duyurmuştu.