Pazartesi okul var mı? MEB 2026 takvimiyle dönüş tarihi netleşti

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 06:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İkinci dönem ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler dönüş tarihini merak ederken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim takvimine çevrildi. Ara tatil 20 Mart'ta sona ererken, okullarda eğitim öğretim 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.

Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan "Pazartesi okul var mı?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte netlik kazandı. İkinci dönem ara tatilin sona ermesi ve Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi, özellikle dönüş tarihleri konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

ARA TATİL VE BAYRAM AYNI DÖNEME DENK GELDİ Bu yıl ikinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile çakıştı. Öğrenciler 16 Mart'ta ara tatile çıkarken, bayramın 20 Mart'ta başlamasıyla birlikte tatil süreci birleşmiş oldu. Bu durum, tatilin süresi ve okulların açılış tarihi konusunda yoğun bir merak oluşturdu. Ara tatil süreci, planlandığı şekilde 20 Mart Cuma günü sona erdi.

23 MART PAZARTESİ OKUL VAR MI? En çok merak edilen sorunun yanıtı net: Okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, ara tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri pazartesi günü itibarıyla normal düzeninde devam edecek. Herhangi bir uzatma ya da ek tatil kararı bulunmuyor.

EĞİTİM TAKVİMİ NASIL DEVAM EDECEK? İkinci ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler, eğitim öğretim yılının son düzlüğüne girmiş olacak. 8 Eylül 2025'te başlayan dönem, 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreçte öğrenciler, yaz tatiline kadar derslerine kesintisiz devam edecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili, her yıl olduğu gibi Haziran ayının sonunda başlayacak.