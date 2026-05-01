Patronu yapay zeka olan kafe açıldı: Gecenin bir yarısı çalışanlarına mesaj atıyor!
İsveç'in Stockholm kentinde yapay zeka tarafından yönetilen deneysel bir kafe açıldı. "Mona" adlı sistem işe alımdan siparişe kadar her süreci yönetiyor. Ancak çalışanlara gece mesajları atması ve hatalı harcamalar yapması teknolojiyle gelen yeni etik soruları gündeme taşıyor.
İsveç'in başkenti Stockholm'de açılan bir kafe, klasik işletme anlayışını ters yüz etti. Mekanın yöneticisi bir insan değil, Google Gemini altyapısıyla çalışan "Mona" adlı bir yapay zeka. Deneysel proje, teknoloji ile çalışma hayatının kesişiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
HER ŞEY MONA'NIN KONTROLÜNDE: KİRA, MENÜ VE TEDARİK
San Francisco merkezli Andon Labs tarafından geliştirilen sistem, kafenin kuruluşundan itibaren tüm süreçleri üstlendi. Mekân bulunduktan sonra kira sözleşmesi ve başlangıç bütçesi doğrudan yapay zekaya verildi. Mona kısa sürede:
- Gerekli resmi izinleri aldı
- Menüyü oluşturdu
- Tedarikçileri belirledi
- Günlük stok yönetimini planladı
Tüm bu adımlar, insan müdahalesi olmadan gerçekleştirildi.
İŞ İLANINI O VERDİ, ÇALIŞANI O SEÇTİ
Mona yalnızca operasyonu değil, insan kaynağını da yönetti. İş ilanları yayımladı, adaylarla görüşmeler yaptı ve işe alım kararlarını verdi.
Barista Kajetan Grzelczak, ilanı ilk gördüğünde bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söylüyor. Özellikle ilan tarihinin 1 Nisan olması şüphe uyandırdı. Ancak yapay zeka ile yapılan 30 dakikalık görüşmenin ardından işe alındı.
KAFEDEKİ "UTANÇ DUVARI" NEYİ GÖSTERİYOR?
Kafede dikkat çeken detaylardan biri "utanç duvarı". Bu alanda Mona'nın yaptığı hatalı alışverişler sergileniyor. Örnek hatalar şu şekilde:
- 10 litre yemeklik yağ alımı
- 15 kilogram konserve domates siparişi
- Menüde kullanılmayan ürünlerin stoklanması
Bu ürünler, kafenin günlük işleyişinde kullanılmadığı için doğrudan israf olarak değerlendiriliyor.
ÇALIŞMA KOŞULLARI TARTIŞMA YARATTI
Barista Grzelczak, maaşın tatmin edici olduğunu ancak çalışma düzeninin sorunlu olduğunu belirtiyor. Dikkat çeken sorunlar şu şekilde:
- Gece saatlerinde gelen mesajlar
- İzin taleplerinin unutulması
- Harcamaların bazen çalışanlardan karşılanmasının istenmesi
Bu durum, yapay zekanın insan yönetimi konusundaki eksiklerini gözler önüne seriyor.