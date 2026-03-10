CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

NATO ile yürütülen hava ve füze savunma tedbirleri kapsamında Patriot hava savunma sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı. 4 ve 9 Mart'ta İran'dan ateşlenen balistik füzelerin Türk hava sahasına yönelmesi ve NATO unsurlarınca imha edilmesinin ardından savunma önlemleri artırıldı. Mobil yapıdaki sistem, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelere karşı erken tespit ve önleme kapasitesi sağlıyor.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ve hava sahası güvenliğini güçlendirmeye yönelik NATO ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında Patriot hava savunma sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı. Karar, 4 ve 9 Mart'ta İran'dan fırlatılan bazı balistik füzelerin Türk hava sahasına yönelmesi ve NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından alındı.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 2

Patriot sistemi, karada konuşlandırılan mobil bir hava ve füze savunma sistemi olarak görev yapıyor. Sistem; insansız hava araçları, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füze tehditlerini tespit ederek önleyebiliyor.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 3

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Reuters'ta yer alan bilgilere göre Patriot hava savunma sistemi, ABD'li savunma şirketi Raytheon Technologies tarafından geliştirilen mobil bir karadan havaya füze savunma sistemi olarak tanımlanıyor. Adını "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target" ifadesinin baş harflerinden alan Patriot, ABD ordusunun en gelişmiş hava savunma platformları arasında gösteriliyor.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 4

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Sistem, balistik ve seyir füzeleri başta olmak üzere farklı hava tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek için çok aşamalı bir savunma mekanizmasıyla çalışır. NATO verilerine göre Patriot sisteminde kullanılan radarın tespit menzili 150 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 5

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'na (SETA) göre; savunma süreci genellikle uydu ve erken uyarı ağlarından gelen ilk tespit bilgileriyle başlar. Bu uyarı alındıktan sonra en yakın Patriot bataryası devreye girerek radarını potansiyel hedefe yönlendirir ve sistem müdahale için hazır hale getirilir.

Hedef radar menziline girdiğinde sistem tarafından önleme süreci başlatılır ve genellikle iki adet önleyici füze ateşlenir. Bu yöntem, hedefin etkisiz hale getirilme ihtimalini artırmak amacıyla uygulanır.

Patriot sisteminin ilk versiyonları PAC-1 ve PAC-2 olarak bilinir. Bu modellerde kullanılan önleyici füzeler, hedefe yakın mesafede patlayarak tehdidi parçalama prensibiyle çalışır. Bu tür müdahalelerde hedefin parçaları geniş bir alana yayılabilir.

Erken dönem Patriot modellerinin koruma alanı ve irtifa kapasitesinin sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda geliştirilen PAC-3 modeli, yeni nesil önleme teknolojileriyle donatıldı. PAC-3 füzeleri, kendi algılayıcı sistemlerine sahip olup hedefi doğrudan çarpma prensibiyle etkisiz hale getirebilen gelişmiş bir savunma sistemidir.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 6

Raytheon'un paylaştığı bilgilere göre ise Patriot sistemi, Ocak 2015'ten bu yana gerçek muharebe koşullarında 150'den fazla balistik füzenin önlenmesinde kullanıldı.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 7

RADAR KONTROL SİSTEMİYLE ÇOKLU HEDEF TAKİBİ

Patriot sisteminin temel unsurları radar, kontrol istasyonu ve füze fırlatıcılarından oluşuyor. Sistemde kullanılan AN/MPQ-53 faz dizili radar, 100 kilometreden fazla potansiyel hedefi izleyerek, hedef tespiti yapabiliyor.

AN/MSQ-104 angajman kontrol istasyonu ise radar verilerini analiz ederek hedeflerin önceliklendirilmesini sağlıyor. Bu merkez, fırlatma rampaları ve diğer savunma unsurlarıyla koordinasyon kurarak sistemin operasyonel yönetimini gerçekleştiriyor.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 8

FIRLATMA RAMPALARI VE ÖNLEYİCİ FÜZE TEKNOLOJİSİ

MDAA'ya göre, patriot sisteminde her fırlatıcı dört kapsül taşıyor ve füzeleri hedefe yönlendirerek ateşleyebiliyor. Füze fırlatma rampaları radar ve kontrol istasyonundan ayrı konumlandırılabiliyor ve 9 saniyeden kısa sürede ateşlemehazırlığı tamamlanabiliyor.

Patriot füze ailesi zaman içinde farklı varyantlarla geliştirildi. PAC-2, PAC-3 ve PAC-3 MSE gibi modeller, farklı menzil ve önleme teknolojileriyle hava savunma görevlerinde kullanılıyor.

PAC-3 varyantı "vur-imha" prensibiyle çalışırken, PAC-2 tipi füzeler hedefe yakın patlama yöntemiyle tehditleri etkisiz hale getiriyor.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 9

PATRİOT SİSTEMİ HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?

Patriot sistemi tek başına hava savunma sağlayabilse de çoğunlukla katmanlı savunma sisteminin bir parçası olarak kullanılıyor. Radarın yaklaşık 100 kilometreyi aşan tespit menziline karşın, önleyici füzelerin etkili savunma alanı 15 ila 22 kilometre arasında değişiyor.

Patriot hava savunma sistemi ABD başta olmak üzere birçok NATO ülkesi ve müttefik devlet tarafından kullanılıyor. Sistem; Türkiye dahil Almanya, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Kore, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin savunma envanterinde yer alıyor.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 10

PATRİOT FÜZE VARYANTLARI NELER?

Patriot hava savunma sisteminde kullanılan önleyici füzeler, farklı tehditlere karşı geliştirilen çeşitli modellerden oluşur. Bu varyantlar zaman içinde teknolojik olarak geliştirilerek daha yüksek hassasiyet ve müdahale kabiliyeti kazandı.

  • PAC-2 modeli, Patriot sisteminin erken dönem önleyici füzeleri arasında yer alır. İlk kez Körfez Savaşı sırasında aktif olarak kullanıldı. Yerden fırlatılan bu füze, gelen balistik tehditlerin yakınında patlayarak hedefin uçuş dengesini bozmayı ve parçalanmasını sağlamayı amaçlayan yüksek patlayıcı savaş başlığına sahiptir.
Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 11
  • PAC-2 GEM (Guidance Enhanced Missile) modeli ise PAC-2 füzesinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu varyantta hedef arama sistemleri güçlendirilmiş, özellikle radar izinin düşük olduğu hedeflere karşı daha etkili bir takip kapasitesi kazandırılmıştır. Yakınlık fünyesinde yapılan iyileştirmeler sayesinde balistik füzelere karşı önleme kabiliyeti artırılmıştır.
Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 12
  • PAC-2 GEM-T modeli, GEM serisinin daha gelişmiş bir sürümü olarak öne çıkar. Bu versiyonda radar hassasiyeti ve fünyesi daha da geliştirilmiş, küçük radar izine sahip hedeflerin tespiti ve imhası kolaylaştırılmıştır. GEM-T füzeleri, entegre hava savunma mimarisinde PAC-3 sistemleriyle birlikte çalışarak farklı türde hava tehditlerine karşı tamamlayıcı bir rol üstlenir.
Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 13
  • PAC-3 modeli ise Patriot sisteminde önemli bir teknolojik sıçramayı temsil eder. Önceki PAC-2 füzeleri hedefe yakın patlama yöntemiyle çalışırken, PAC-3 füzeleri "vur-imha" prensibini kullanır. Bu teknoloji sayesinde füze hedefe doğrudan çarparak etkisiz hale getirir.

Ayrıca Patriot fırlatma rampaları PAC-2 füzelerine kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bir rampada dört PAC-2 yerine 16 PAC-3 önleyici füze bulunabilir.

Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri 14
  • PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) ise PAC-3 modelinin daha ileri bir versiyonudur. Daha güçlü roket motoru ve büyütülmüş kuyruk kanatçıkları sayesinde daha yüksek hız ve manevra kabiliyeti sunar. Bu özellikler, gelişmiş balistik ve seyir füzelerine karşı daha etkin bir savunma sağlar.
Mobil uygulamalarımızı indirin