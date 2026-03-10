Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar? PAC-2, PAC-3 füzeleri ve özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ve hava sahası güvenliğini güçlendirmeye yönelik NATO ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında Patriot hava savunma sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı. Karar, 4 ve 9 Mart'ta İran'dan fırlatılan bazı balistik füzelerin Türk hava sahasına yönelmesi ve NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından alındı.

Patriot sistemi, karada konuşlandırılan mobil bir hava ve füze savunma sistemi olarak görev yapıyor. Sistem; insansız hava araçları, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füze tehditlerini tespit ederek önleyebiliyor.

Reuters'ta yer alan bilgilere göre Patriot hava savunma sistemi, ABD'li savunma şirketi Raytheon Technologies tarafından geliştirilen mobil bir karadan havaya füze savunma sistemi olarak tanımlanıyor. Adını "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target" ifadesinin baş harflerinden alan Patriot, ABD ordusunun en gelişmiş hava savunma platformları arasında gösteriliyor.

Sistem, balistik ve seyir füzeleri başta olmak üzere farklı hava tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek için çok aşamalı bir savunma mekanizmasıyla çalışır. NATO verilerine göre Patriot sisteminde kullanılan radarın tespit menzili 150 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'na (SETA) göre; savunma süreci genellikle uydu ve erken uyarı ağlarından gelen ilk tespit bilgileriyle başlar. Bu uyarı alındıktan sonra en yakın Patriot bataryası devreye girerek radarını potansiyel hedefe yönlendirir ve sistem müdahale için hazır hale getirilir.

Hedef radar menziline girdiğinde sistem tarafından önleme süreci başlatılır ve genellikle iki adet önleyici füze ateşlenir. Bu yöntem, hedefin etkisiz hale getirilme ihtimalini artırmak amacıyla uygulanır.

Patriot sisteminin ilk versiyonları PAC-1 ve PAC-2 olarak bilinir. Bu modellerde kullanılan önleyici füzeler, hedefe yakın mesafede patlayarak tehdidi parçalama prensibiyle çalışır. Bu tür müdahalelerde hedefin parçaları geniş bir alana yayılabilir.

Erken dönem Patriot modellerinin koruma alanı ve irtifa kapasitesinin sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda geliştirilen PAC-3 modeli, yeni nesil önleme teknolojileriyle donatıldı. PAC-3 füzeleri, kendi algılayıcı sistemlerine sahip olup hedefi doğrudan çarpma prensibiyle etkisiz hale getirebilen gelişmiş bir savunma sistemidir.