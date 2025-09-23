Viral Galeri Viral Liste Pastırma yazı nedir, neden olur? Pastırma sıcaklıkları hangi ayda başlar, kaç gün sürer?

Kış mevsimine geçmeden hemen önce ortaya çıkan kısa süreli sıcak hava dalgası, halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılıyor. 2025 pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı ise merak ediliyor. Peki sonbaharın ortasında yaz havası yaşatacak pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı Ekim'de mi, Kasım'da mı yaşanacak, kaç gün sürecek? İşte merak edilen detaylar…

Geçtiğimiz hafta etkili olan serin ve yağışlı havanın ardından, yeni haftayla birlikte güneşli ve ılıman günler yüzünü göstermeye başladı. Değişen hava koşullarıyla birlikte pastırma sıcaklıklarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki pastırma yazı nedir, ne zaman başlayacak? Pastırma sıcaklıkları kaç gün sürecek?

Pastırma Sıcakları Nedir?

Pastırma sıcakları, Ekim sonu ile Kasım başında ortaya çıkan, gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin geçen kısa süreli bir hava olayıdır. Türkiye'nin iklim kültüründe önemli bir yere sahip olan bu dönem, adını pastırma yapımına uygun hava koşullarından alır. Yüksek basınç etkisiyle gökyüzü genellikle açık olur, rüzgarlar hafif eser ve gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkar.

Türkiye'de "pastırma yazı" olarak bilinen bu hava olayı farklı ülkelerde farklı adlarla anılır:

  • Almanya'da "kocakarı yazı"
  • İsveç'te "Azize Birgitta yazı"
  • ABD'de ise "Indian Summer"
Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlar?

Pastırma sıcakları her yıl Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülür. 2025 yılı için en olası tarih aralığı Kasım ayının ilk iki haftası olarak öne çıkıyor. Hava şartlarına bağlı olarak bu dönem bazı yıllar daha kısa sürebilir ya da birden fazla kez yaşanabilir.

Pastırma Sıcakları Kaç Gün Sürer?

Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün arasında etkili olur. Bu kısa dönemde gündüzleri yaz havası hakimdir. Akşam ve gecelerde ise sıcaklık düşerek yaklaşan kışın habercisi olur.

