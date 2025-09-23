Pastırma yazı nedir, neden olur? Pastırma sıcaklıkları hangi ayda başlar, kaç gün sürer?

Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlar?

Pastırma sıcakları her yıl Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülür. 2025 yılı için en olası tarih aralığı Kasım ayının ilk iki haftası olarak öne çıkıyor. Hava şartlarına bağlı olarak bu dönem bazı yıllar daha kısa sürebilir ya da birden fazla kez yaşanabilir.