Joy Awards 2026’nın yıldızı Hande Erçel: Paris Hilton’dan sürpriz yorum

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026 töreni, bu yıl da görkemli anlara sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise kırmızı halıda sergilediği şıklıkla adeta büyüleyen Hande Erçel oldu. Güzelliğiyle sınırları aşan Türk oyuncuya, dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton'dan sürpriz bir etkileşim geldi.

Sinema, televizyon ve moda dünyasının en prestijli isimlerini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da buluşturan Joy Awards 2026, bu yıl da görkemli bir şölene sahne oldu. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden başarılı oyuncu Hande Erçel, geceye katıldığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sadece oyunculuğuyla değil, kırmızı halıdaki asil duruşu ve iddialı tarzıyla da gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erçel, geceye özel seçtiği kostüm ve kusursuz makyajıyla davetlilerden tam not aldı.

Şıklığıyla adeta göz kamaştıran oyuncu, törenin ardından bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Paylaşım yapılır yapılmaz binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak yorumlar arasında biri vardı ki diğerlerinden çok daha fazla ses getirdi.