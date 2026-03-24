Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Arka Sokaklar" dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, 20 yaşına giren oğlu için ailesiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı. Baba-oğul birbirlerine benzerliğiyle dikkat çekti.

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 1

Türk televizyon tarihine 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si ve 'Arka Sokaklar'ın efsane karakteri Hüsnü Çoban olarak damga vuran usta oyuncu Özgür Ozan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 2

2005 yılında Neslihan Uğur ile hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle örnek gösterilen Ozan, büyük oğlu Derin Deniz'in yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Eğitim hayatına İtalya'da devam eden Derin Deniz Ozan, 20. yaşına bastı.

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 3

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oğluyla bir araya gelen Özgür Ozan, ailece çekilen samimi kareleri "20. yaş… şükür…" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarda, baba-oğulun birbirine olan benzerliği ise "Genler kopyalanmış" yorumlarına neden oldu.

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 4

"SESİNİ DEĞİL SÖZÜNÜ DUYUR"

Ünlü oyuncunun asıl dikkat çeken paylaşımı ise hikaye bölümünde oğluna düştüğü "karakter" temalı not oldu. Sosyal medyada elden ele gezen o duygusal mektupta Ozan, oğluna şu nasihatlerde bulundu:

"Yakışıklıktan önce karakter gelir. Kalabalıklara karış ama omurganı kaybetme. Kimsenin gözyaşına sebep olma. Kimsenin yalanına da kanma. Sesini değil sözünü duyur. Unutma; adam olmak cinsiyetle değil, duruşla ilgilidir..."

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 5

Paylaşımını "İyi ki doğdun canım oğlum, ÖMRÜÜÜM" sözleriyle noktalayan Özgür Ozan, hem babalık dersi verdi hem de takipçilerini duygulandırdı.

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 6

ÖZGÜR OZAN'IN ÖZEL HAYATI

Aslen Nereli ve Kaç Yaşında?

5 Ocak 1966 tarihinde Bolu'da dünyaya gelen usta oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Eğitim hayatının büyük bölümünü Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamlamıştır.

Eski Bir Sporcu! Pek bilinmese de Özgür Ozan, oyunculuk kariyerinden önce profesyonel bir sporcuydu. 1985 yılına kadar profesyonel basketbol oynamıştır.

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 7

Eğitimi ve Tiyatro Geçmişi: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İzmir, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda sayısız oyunda rol alarak pişmiş bir tiyatro adamıdır.

Fenomen Karakterleri: Türk televizyon tarihine iki dev karakter armağan etmiştir:

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 8

Selami (Çocuklar Duymasın): "Light Selami" lakabıyla kılıbık ama sempatik aile babası profilini çizdi.

Hüsnü Çoban (Arka Sokaklar): 2006 yılından bu yana canlandırdığı Başkomiser karakteriyle Türk halkının adeta aile ferdi haline geldi.

Evli mi, Kaç Çocuğu Var?

Özgür Ozan, 2005 yılında Neslihan Uğur Ozan ile dünya evine girmiştir. Mutlu giden evliliklerinden bugünlerde 20. yaşını kutlayan Derin Deniz ve bir küçük oğlu daha bulunmaktadır.

Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir" 9
