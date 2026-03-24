Özgür Ozan'ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 14:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Arka Sokaklar" dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, 20 yaşına giren oğlu için ailesiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı. Baba-oğul birbirlerine benzerliğiyle dikkat çekti.

Türk televizyon tarihine 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si ve 'Arka Sokaklar'ın efsane karakteri Hüsnü Çoban olarak damga vuran usta oyuncu Özgür Ozan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

2005 yılında Neslihan Uğur ile hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle örnek gösterilen Ozan, büyük oğlu Derin Deniz'in yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Eğitim hayatına İtalya'da devam eden Derin Deniz Ozan, 20. yaşına bastı.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ Oğluyla bir araya gelen Özgür Ozan, ailece çekilen samimi kareleri "20. yaş… şükür…" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarda, baba-oğulun birbirine olan benzerliği ise "Genler kopyalanmış" yorumlarına neden oldu.

"SESİNİ DEĞİL SÖZÜNÜ DUYUR" Ünlü oyuncunun asıl dikkat çeken paylaşımı ise hikaye bölümünde oğluna düştüğü "karakter" temalı not oldu. Sosyal medyada elden ele gezen o duygusal mektupta Ozan, oğluna şu nasihatlerde bulundu: "Yakışıklıktan önce karakter gelir. Kalabalıklara karış ama omurganı kaybetme. Kimsenin gözyaşına sebep olma. Kimsenin yalanına da kanma. Sesini değil sözünü duyur. Unutma; adam olmak cinsiyetle değil, duruşla ilgilidir..."