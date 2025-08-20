Viral Galeri Viral Liste Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik görevlisi adayları, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavının tarihlerini yakından takip ediyor. Yazılı sınavda 100 çoktan seçmeli soruya yanıt verecek olan adayların, optik formları doldururken yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanmaları gerekiyor. Peki Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:08
Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için heyecan dorukta. Binlerce aday, belirlenen sınav merkezlerinde aynı anda ter dökmeye başladı ve sınav süreci resmen başladı.

Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖGG Sınavı Tarihi ve Saati

116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı, 24 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilmeye başlandı.

Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Silahlı adaylar için uygulanacak pratik atış sınavları ise 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.

Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖGG 2025 Takvimi

26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak

27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak

5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak

SON DAKİKA