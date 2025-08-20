Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos |  116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için heyecan dorukta. Binlerce aday, belirlenen sınav merkezlerinde aynı anda ter dökmeye başladı ve sınav süreci resmen başladı.