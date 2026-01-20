CANLI YAYIN
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat’tan kalpleri ısıtan kare! Oğlu Atlas ilgi odağı oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ve oğlu Atlas'la verdiği aile pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2025'te annelik heyecanını yaşayan Bayat'ın samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Minik Atlas'ın son hali takipçilerin yüzünü gülümsetti.

Başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ve minik oğlu Atlas'la birlikte çekilen yeni aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğal halleri ve sıcak gülümsemeleriyle dikkat çeken kare, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti, 2020 yılında dünyaevine girmişti. Sanat camiasının gözde çiftlerinden biri olan ikili, evliliklerini gözlerden uzak ama sağlam adımlarla sürdürmeyi tercih etti.

Yaklaşık dört yıl sonra bebek müjdesi veren çift, bu haberle sevenlerini sevince boğmuştu.

Bayat, 2025 yılının şubat ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Atlas'ı kucağına alan oyuncu, bu yeni dönemi hem özel hayatında hem de sosyal medya paylaşımlarında açık bir şekilde yansıtmaya başladı.

Anne olduktan sonra oğluyla geçirdiği anlara sık sık yer veren Bayat, takipçilerinden de yoğun ilgi görüyor.

Sıcacık Aile Pozu Beğeni Topladı

Son paylaşımında eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısına geçen Zeynep Tuğçe Bayat, samimi aile karesiyle adeta kalpleri ısıttı.

Minik Atlas'ın son hali ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Fotoğraf, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"İlk 40 Gün Gerçekten Çok Zor"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annelik sürecine dair içten açıklamalarda bulunmuştu. "Anne-baba olduktan sonra eşinizle ilişkiniz ne yöne evrildi?" sorusuna Bayat, şu sözlerle yanıt vermişti:

"40'ı çıkma meselesinin bir mantığı varmış. İlk 40 gün gerçekten çok zor. Bu süreçte en büyük destek aileler ve karşılıklı anlayış. Sonrasında yavaş yavaş rahatlıyorsunuz."

"Çocuktan Sonra Daha Romantik Olduk"

Cansel Elçin ile olan evliliğine de değinen Bayat, romantizm sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Çocuktan sonra daha romantik olduk galiba" diyen oyuncu, bu yeni dönemin ilişkilerine de farklı bir boyut kattığını dile getirdi.

