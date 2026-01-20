Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat’tan kalpleri ısıtan kare! Oğlu Atlas ilgi odağı oldu
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ve oğlu Atlas'la verdiği aile pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2025'te annelik heyecanını yaşayan Bayat'ın samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Minik Atlas'ın son hali takipçilerin yüzünü gülümsetti.
Başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ve minik oğlu Atlas'la birlikte çekilen yeni aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğal halleri ve sıcak gülümsemeleriyle dikkat çeken kare, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti, 2020 yılında dünyaevine girmişti. Sanat camiasının gözde çiftlerinden biri olan ikili, evliliklerini gözlerden uzak ama sağlam adımlarla sürdürmeyi tercih etti.
Yaklaşık dört yıl sonra bebek müjdesi veren çift, bu haberle sevenlerini sevince boğmuştu.
Bayat, 2025 yılının şubat ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Atlas'ı kucağına alan oyuncu, bu yeni dönemi hem özel hayatında hem de sosyal medya paylaşımlarında açık bir şekilde yansıtmaya başladı.