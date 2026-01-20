Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat’tan kalpleri ısıtan kare! Oğlu Atlas ilgi odağı oldu

Son paylaşımında eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısına geçen Zeynep Tuğçe Bayat, samimi aile karesiyle adeta kalpleri ısıttı.

Minik Atlas'ın son hali ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Fotoğraf, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"40'ı çıkma meselesinin bir mantığı varmış. İlk 40 gün gerçekten çok zor. Bu süreçte en büyük destek aileler ve karşılıklı anlayış. Sonrasında yavaş yavaş rahatlıyorsunuz."

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annelik sürecine dair içten açıklamalarda bulunmuştu. "Anne-baba olduktan sonra eşinizle ilişkiniz ne yöne evrildi?" sorusuna Bayat, şu sözlerle yanıt vermişti:

"Çocuktan Sonra Daha Romantik Olduk"

Cansel Elçin ile olan evliliğine de değinen Bayat, romantizm sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Çocuktan sonra daha romantik olduk galiba" diyen oyuncu, bu yeni dönemin ilişkilerine de farklı bir boyut kattığını dile getirdi.