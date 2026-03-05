Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle şoke etti

2010 yılında yayınlanmaya başladığında Türkiye'yi gözyaşına boğan dizide, henüz 4 yaşındayken sergilediği devleşen oyunculuğuyla tanınan Emir Berke Zincidi, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.

Şimdilerde 19 yaşında olan Zincidi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Düzenli spor yaptığı ve tarzını tamamen yenilediği görülen genç oyuncu için hayranları "Zaman ne çabuk geçiyor" demekten kendini alamıyor.

"Gözlerindeki o ifade hiç değişmemiş ama artık karşımızda bir delikanlı var."

"Ne kadar büyümüşsün, o küçük çocuk olduğuna inanmak zor!"

EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?

Emir Berke Zincidi, Ankara doğumlu oyuncu. 2014 yılında rol aldığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile henüz bir çocuk oyuncuyken tüm Türkiye'de tanındı.

Çocuk oyuncu olarak "Bir Deniz Hikayesi" ve " İkizler Memo - Can" gibi projelerde yer aldıktan sonra 2025 yılında "Efes'in Sırrı" ile izleyicilerle yeniden buluştu.