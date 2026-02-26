Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl'ün ikizleri 10 yaşına girdi

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği "Cemile" karakteriyle hafızalara kazınan Ayça Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü ikizleri 10 yaşına girdi. Mütevazı doğum günü kutlamasında, Leyla ve Aylin'in annelerine olan benzerlikleri dikkat çekti.

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki "Cemile" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl, gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızlarının yeni yaşını kutladı. 10 yaşına basan Leyla ve Aylin'in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2001 yılında oyuncu ve yönetmen Ali Gökmen Altuğ ile dünyaevine giren Bingöl, 2016 yılında ikiz kızları Leyla ve Aylin'i kucağına alarak anne olma sevincini yaşamıştı.

MÜTEVAZI KUTLAMA Yıllardır çocuklarını kameralardan mümkün olduğunca uzak tutan başarılı oyuncu, ikizlerinin 10. doğum günü için ev ortamında samimi bir kutlama organize etti.

Sosyal medya hesabından paylaşılan siyah-beyaz fotoğraflarda, Leyla ve Aylin'in iyice büyüdüğü görülürken, takipçileri ikizlerin annelerine olan benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"ZAMAN SU GİBİ AKIYOR" Bingöl'ün bu paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.