Viral Galeri Viral Liste Otobüslerde aile indirimi başladı mı, şartları neler? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar?

Otobüslerde aile indirimi başladı mı, şartları neler? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından otobüslerde aile indiriminin ne olduğu, ne kadar olacağı, hangi şartlarla uygulanacağı ve ne zaman başlayacağı gibi sorular gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:50
Otobüslerde aile indirimi başladı mı, nasıl uygulanır? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar? İşte şartları

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, şehirler arası otobüs seyahatlerinde ailelere özel indirim dönemi başlıyor. Özellikle bayram tatillerinin yaklaşmasıyla birlikte otobüs firmalarının uygulayacağı indirimler vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aileler için önemli bir müjde vererek indirimli biletlerin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Otobüslerde aile indirimi başladı mı, nasıl uygulanır? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar? İşte şartları

Otobüs Firmalarına Yüzde 40 İndirim Yetkisi!

Yeni düzenlemeyle birlikte şehirler arası otobüs firmalarına ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 30 yerine yüzde 40'a kadar indirim uygulama yetkisi verildi.

Otobüslerde aile indirimi başladı mı, nasıl uygulanır? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar? İşte şartları

Bu karar Aile Yılı kapsamında ailelerin daha uygun fiyatlarla seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alındı. Ancak bu düzenleme, otobüs firmaları için zorunlu bir uygulama olmayacak. Yani firmalar belirledikleri tarifeler üzerinden indirim yapma seçeneğine sahip olacaklar.

Otobüslerde aile indirimi başladı mı, nasıl uygulanır? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar? İşte şartları

İndirimden Kimler Yararlanabilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenleme hakkında detayları paylaştı. İndirimden faydalanabilmek için en az 2, en fazla 4 kişilik bir ailenin aynı otobüs ve güzergahta seyahat etmesi gerekiyor. Aile üyelerinin, seyahat etmek istedikleri firmaya aile olduklarını belgelemeleri yeterli olacak. Soyadı benzerliği veya ilgili mevzuata uygun bir aile belgesiyle indirim hakkı kazanılabilecek.

Otobüslerde aile indirimi başladı mı, nasıl uygulanır? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar? İşte şartları

İndirimli Bilet Nasıl Alınır?

Aileler, seyahat etmeyi planladıkları otobüs firmalarına başvurduklarında, bilet alırken indirimli tarifelerden faydalanabilecekler. İndirim uygulaması, her otobüs firması için opsiyonel bir tercih olacağından, firmaların belirlediği ücret tarifelerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

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