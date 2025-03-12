Otobüslerde aile indirimi başladı mı, şartları neler? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar?

İndirimden Kimler Yararlanabilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenleme hakkında detayları paylaştı. İndirimden faydalanabilmek için en az 2, en fazla 4 kişilik bir ailenin aynı otobüs ve güzergahta seyahat etmesi gerekiyor. Aile üyelerinin, seyahat etmek istedikleri firmaya aile olduklarını belgelemeleri yeterli olacak. Soyadı benzerliği veya ilgili mevzuata uygun bir aile belgesiyle indirim hakkı kazanılabilecek.