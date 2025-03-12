Otobüslerde aile indirimi başladı mı, şartları neler? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından otobüslerde aile indiriminin ne olduğu, ne kadar olacağı, hangi şartlarla uygulanacağı ve ne zaman başlayacağı gibi sorular gündeme geldi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:50