ÖSYM yılın ilk sınavını bugün yapacak: e-YDS 4 ilde uygulanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ÖSYM'nin 2026 yılındaki ilk sınavı e-YDS 2026/1, bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 47 e-Sınav Salonu'nda yapılacak. Sınav 13.45'te başlayacak, adaylar 13.30'dan sonra binalara alınmayacak.

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1) uygulamasını bugün gerçekleştirecek. İngilizce dilinde yapılacak sınav, dört ilde belirlenen e-sınav salonlarında düzenlenecek. Adaylara 80 soruluk test için 180 dakika süre tanınacak. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

e-YDS 2026/1 Hangi İllerde Yapılacak?

ÖSYM açıklamasına göre sınav; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan 47 e-Sınav Salonunda uygulanacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test uygulanacak ve sınav süresi 180 dakika olacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, ilave sürelerini kullanabilecek.

e-YDS Saat Kaçta Yapılacak?

Sınav 13.45'te başlayacak. Adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınava 5 Bin 277 Aday Başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDS 2026/1 sınavına 5 bin 277 adayın başvurduğunu bildirdi. Sınavda emniyet personeli dahil 316 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi günü bu yılın ilk sınavını İngilizce dilinde düzenleyeceğiz. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. 2026 Sınav Takviminde farklı yabancı dillerde uygulanacak 12 tane Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

