ÖSYM yılın ilk sınavını bugün yapacak: e-YDS 4 ilde uygulanacak

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1) uygulamasını bugün gerçekleştirecek. İngilizce dilinde yapılacak sınav, dört ilde belirlenen e-sınav salonlarında düzenlenecek. Adaylara 80 soruluk test için 180 dakika süre tanınacak. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

ÖSYM açıklamasına göre sınav; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan 47 e-Sınav Salonunda uygulanacak.

Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.