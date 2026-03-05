ÖSYM yayımladı: 2026 MEB-AGS ÖABT özel eğitim örnek soruları erişime açıldı

ÖABT'DE SINAV SÜRESİ ALANLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

ÖABT'de soru sayısında herhangi bir artış ya da azalma yapılmadı. 2025 yılında uygulanan sistem korunarak adaylara toplam 50 soru yöneltilecek. Bununla birlikte sınav süresi branşlara göre farklılık gösterecek. İlköğretim matematik, fen bilimleri, fizik ile kimya/kimya teknolojisi alanlarında adaylara 90 dakika süre verilecek.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise sınav süresi 70 dakika olacak.