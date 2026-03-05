CANLI YAYIN
ÖSYM yayımladı: 2026 MEB-AGS ÖABT özel eğitim örnek soruları erişime açıldı

ÖSYM, 2026 yılında yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında uygulanacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için özel eğitim alanına yönelik örnek soruları erişime açtı. Adaylar, sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

2026 MEB-AGS sürecinde sınava girecek öğretmen adayları için yeni bir duyuru yapıldı. ÖSYM, sınavın Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bölümünde yer alan özel eğitim alanına ilişkin örnek soru setini internet sitesi üzerinden erişime açtı. Yayımlanan soru seti, sınavda yer alabilecek soru türlerine dair genel bir çerçeve sunuyor.

ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak 2026 MEB-AGS sınavının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bölümüne ilişkin örnek sorular hazırlandı.

Bu kapsamda özel eğitim alanına yönelik örnek soru seti adayların incelemesine sunuldu.

MEB-AGS ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN

MEB-AGS 12 TEMMUZ'DA YAPILACAK

ÖSYM takvimine göre Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bölümü, adayların branşlarına ilişkin alan bilgisini ölçen aşamalardan biri olarak uygulanacak.

ÖABT'DE SINAV SÜRESİ ALANLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

ÖABT'de soru sayısında herhangi bir artış ya da azalma yapılmadı. 2025 yılında uygulanan sistem korunarak adaylara toplam 50 soru yöneltilecek. Bununla birlikte sınav süresi branşlara göre farklılık gösterecek. İlköğretim matematik, fen bilimleri, fizik ile kimya/kimya teknolojisi alanlarında adaylara 90 dakika süre verilecek.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise sınav süresi 70 dakika olacak.

YABANCI DİL ALANLARINDA YDS PUANI ESAS ALINACAK

ÖABT kapsamında yer almayan bazı yabancı dil branşlarında YDS puanı esas alınacak. Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça gibi dillerde öğretmen adaylarının değerlendirmesinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS / e-YDS) sonuçları dikkate alınacak.

