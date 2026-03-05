ÖSYM yayımladı: 2026 MEB-AGS ÖABT özel eğitim örnek soruları erişime açıldı
ÖSYM, 2026 yılında yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında uygulanacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için özel eğitim alanına yönelik örnek soruları erişime açtı. Adaylar, sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
2026 MEB-AGS sürecinde sınava girecek öğretmen adayları için yeni bir duyuru yapıldı. ÖSYM, sınavın Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bölümünde yer alan özel eğitim alanına ilişkin örnek soru setini internet sitesi üzerinden erişime açtı. Yayımlanan soru seti, sınavda yer alabilecek soru türlerine dair genel bir çerçeve sunuyor.
ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak 2026 MEB-AGS sınavının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bölümüne ilişkin örnek sorular hazırlandı.
Bu kapsamda özel eğitim alanına yönelik örnek soru seti adayların incelemesine sunuldu.
MEB-AGS 12 TEMMUZ'DA YAPILACAK
ÖSYM takvimine göre Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bölümü, adayların branşlarına ilişkin alan bilgisini ölçen aşamalardan biri olarak uygulanacak.