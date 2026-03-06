CANLI YAYIN
ÖSYM hafta sonu sınav takvimi: Giriş saatleri ve detaylar belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL/1) gerçekleştirecek. Sınavlar farklı günlerde ve farklı uygulama yöntemleriyle yapılacak.

ÖSYM, hafta sonu iki önemli sınav gerçekleştirecek. Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Mart'ta elektronik ortamda yapılacak. 8 Mart'ta düzenlenecek YÖKDİL/1 ise 81 ilde ve yurt dışında uygulanacak. İki sınava toplam 116 binden fazla aday katılacak, organizasyonda 16 bin 416 görevli yer alacak.

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI E-SINAV MERKEZİNDE YAPILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY), Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda yapılacak sınav için toplam 23 salon kullanılacak.

Sınava ilişkin temel bilgiler şöyle:

📌Sınav başlangıç saati: 13.45

📌Binalara son giriş: 13.30

📌Sınav süresi: 90 dakika

📌Sınav bitiş saati: 15.15

Adaylara çoktan seçmeli 60 soru yöneltilecek. Ek süre hakkı bulunan adaylar 20 dakika ilave süre kullanabilecek. Sınava toplam 2 bin 989 aday katılacak. Sınav sonuçlarının ise 27 Mart tarihinde açıklanması planlanıyor.

YÖKDİL SINAVI 81 İL VE YURT DIŞINDA AYNI ANDA YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Türkiye genelinde geniş bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye'de 81 ilde yapılacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de sınav uygulanacak.

Sınav için hazırlanan organizasyon kapsamında:

📌89 sınav merkezi

📌316 bina

📌4 bin 534 salon

kullanılacak. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YÖKDİL'E 113 BİNDEN FAZLA ADAY BAŞVURDU

YÖKDİL/1 sınavına toplam 113 bin 881 aday katılacak. Adaylar farklı alanlarda yabancı dil yeterliliklerini ölçen testlere girecek. Başvuruların alanlara göre dağılımı şu şekilde:

📌İngilizce Fen Bilimleri: 28 bin 12 aday

📌İngilizce Sağlık Bilimleri: 46 bin 927 aday

📌İngilizce Sosyal Bilimler: 35 bin 916 aday

📌Arapça Sosyal Bilimler: 3 bin 26 aday

Sınavda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sorular sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama alanlarından oluşacak. Sınav saat 13.15'te sona erecek. Ek süre hakkı bulunan adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. Sınav sonuçlarının 8 Nisan'da açıklanması planlanıyor.

KİMLİK SORUNU YAŞAYANLAR DİKKAT

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik belgesinde fotoğraf ya da kimlik numarası bulunmayan adaylar için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Adaylar şu saatlerde işlem yapabilecek:

📌Cumartesi: 11.00 – 13.30

📌Pazar: 07.00 – 10.00

Adayların sınava girecekleri yer bilgisi ise ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinde yayımlanan sınav giriş belgelerinde yer alıyor.

16 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ SINAVLARDA GÖREV ALACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavların sorunsuz şekilde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sınav güvenliği ve organizasyon için toplam 16 bin 416 görevli görev alacak.

Sınavlara başvuran 296 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Ayrıca YÖKDİL'e başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 807 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 153 hükümlü veya tutuklu aday da YÖKDİL sınavına katılacak. Bu adaylar için 49 bina sınav merkezi olarak hazırlandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava girecek adaylara başarı, görev alacak personele ise kolaylık diledi.

