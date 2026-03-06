ÖSYM hafta sonu sınav takvimi: Giriş saatleri ve detaylar belli oldu

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik belgesinde fotoğraf ya da kimlik numarası bulunmayan adaylar için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Adaylar şu saatlerde işlem yapabilecek:

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavların sorunsuz şekilde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sınav güvenliği ve organizasyon için toplam 16 bin 416 görevli görev alacak.

Sınavlara başvuran 296 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Ayrıca YÖKDİL'e başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 807 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 153 hükümlü veya tutuklu aday da YÖKDİL sınavına katılacak. Bu adaylar için 49 bina sınav merkezi olarak hazırlandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava girecek adaylara başarı, görev alacak personele ise kolaylık diledi.