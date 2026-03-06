ÖSYM hafta sonu sınav takvimi: Giriş saatleri ve detaylar belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL/1) gerçekleştirecek. Sınavlar farklı günlerde ve farklı uygulama yöntemleriyle yapılacak.
ÖSYM, hafta sonu iki önemli sınav gerçekleştirecek. Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Mart'ta elektronik ortamda yapılacak. 8 Mart'ta düzenlenecek YÖKDİL/1 ise 81 ilde ve yurt dışında uygulanacak. İki sınava toplam 116 binden fazla aday katılacak, organizasyonda 16 bin 416 görevli yer alacak.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI E-SINAV MERKEZİNDE YAPILACAK
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY), Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda yapılacak sınav için toplam 23 salon kullanılacak.
Sınava ilişkin temel bilgiler şöyle:
📌Sınav başlangıç saati: 13.45
📌Binalara son giriş: 13.30
📌Sınav süresi: 90 dakika
📌Sınav bitiş saati: 15.15
Adaylara çoktan seçmeli 60 soru yöneltilecek. Ek süre hakkı bulunan adaylar 20 dakika ilave süre kullanabilecek. Sınava toplam 2 bin 989 aday katılacak. Sınav sonuçlarının ise 27 Mart tarihinde açıklanması planlanıyor.
YÖKDİL SINAVI 81 İL VE YURT DIŞINDA AYNI ANDA YAPILACAK
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Türkiye genelinde geniş bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye'de 81 ilde yapılacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de sınav uygulanacak.
Sınav için hazırlanan organizasyon kapsamında:
📌89 sınav merkezi
📌316 bina
📌4 bin 534 salon
kullanılacak. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YÖKDİL'E 113 BİNDEN FAZLA ADAY BAŞVURDU
YÖKDİL/1 sınavına toplam 113 bin 881 aday katılacak. Adaylar farklı alanlarda yabancı dil yeterliliklerini ölçen testlere girecek. Başvuruların alanlara göre dağılımı şu şekilde:
📌İngilizce Fen Bilimleri: 28 bin 12 aday
📌İngilizce Sağlık Bilimleri: 46 bin 927 aday
📌İngilizce Sosyal Bilimler: 35 bin 916 aday
📌Arapça Sosyal Bilimler: 3 bin 26 aday