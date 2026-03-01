ÖSYM duyurdu: MSÜ 2026 sonuçları hangi gün açıklanacak? Puanlama sistemi nasıl?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulandı. 165 dakika süren sınavın ardından adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor.

2026 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026-MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla öğrenebilecek. Adaylara ayrıca fiziki sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuç bilgileri tebliğ hükmünde olacak. ÖSYM tarafından sunulan "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" sayesinde sonuç belgelerinin doğrulaması da yapılabilecek. Her belgenin alt kısmında sistem tarafından oluşturulan özel bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alacak.

MSÜ'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU? MSÜ değerlendirme sisteminde klasik ÖSYM uygulaması geçerli. Her test için doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor. Başka bir ifadeyle 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor.

PUANLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR? Sınavda adaylar cevaplarını optik okuyucuya uygun cevap kağıtlarına işaretliyor. Değerlendirme süreci tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor ve her alt test ayrı ayrı ele alınıyor. Değerlendirme aşamaları şu şekilde ilerliyor: Adayların her testteki doğru ve yanlış sayıları belirleniyor.

Doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor.

Tüm adayların ham puanları üzerinden testlerin ortalaması ve standart sapması hesaplanıyor.

Bu veriler kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturuluyor.

Standart puanlar ve belirlenen katsayılar doğrultusunda ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 ve üzeri ham puan alması gerekiyor. Bu şartı sağlayan adaylar için puanlar 100 ile 500 arasında dönüştürülerek MSÜ-SAYISAL, MSÜ-EŞİT AĞIRLIK, MSÜ-SÖZEL ve MSÜ-GENEL puan türleri oluşturuluyor.

SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ/FELSEFE UYGULAMASI Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri ve mezunları hariç) Sosyal Bilimler testinde bu bölümden muaf tutuluyor. Bu adaylar, Din Kültürü soruları yerine ilave 5 felsefe sorusunu yanıtlıyor. Sosyal Bilimler testinde toplam 25 soru bulunuyor ve cevap kâğıdında da 25 alan yer alıyor. Tüm adaylar ilk 15 sorudan sorumlu. Zorunlu Din Kültürü dersi aldığını beyan eden adaylar ilk 20 soruyu yanıtlıyor, son 5 felsefe sorusunu cevaplamıyor.

Bu dersi almadığını beyan eden adaylar ise ilk 15 sorunun ardından 21-25. sorulardaki felsefe bölümünü yanıtlıyor, Din Kültürü sorularını boş bırakıyor.

Yanlış bölümün işaretlenmesi durumunda bu cevaplar değerlendirmeye alınmıyor.