ÖSYM başvuru ekranı ve kılavuzu: 2026 DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 13:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ÖSYM, 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile STS Diş Hekimliği 1. dönem başvuru sürecini başlattı. Adaylar başvurularını 10-17 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

ÖSYM, 2026 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği alanında yurt dışı diploma denkliği için düzenlenen Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği) başvurularının başladığını duyurdu. Kurum tarafından yayımlanan takvime göre adaylar başvurularını 10 Mart 2026 itibarıyla yapabilecek ve süreç 17 Mart 2026'da sona erecek.

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-DUS 1. Dönem ve 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları için başvurular 10 Mart 2026 saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı. Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar ile yurt dışındaki diş hekimliği diplomalarının Türkiye'de denkliğini sağlamak isteyen adaylar başvuru işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlayabilecek.

BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILACAK? Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebileceği gibi çevrim içi sistem üzerinden de yapabilecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulaması aracılığıyla da tamamlanabilecek. ÖSYM DUS - STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI BAŞVURU EKRANI

Başvuru sürecine ilişkin koşullar, ücret bilgileri ve sınav uygulamasına dair tüm ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanan resmi başvuru kılavuzlarında yer alıyor. Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce ilgili kılavuzları dikkatle incelemesi gerekiyor. DUS - STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU