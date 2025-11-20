Viral Galeri Viral Liste ÖSYM 2025 ALES 3 takvimi: Sınav günü, oturum saati ve sonuç tarihi

Türkiye'de lisansüstü başvurular ve akademik kadro süreçlerinde belirleyici rol oynayan ALES'in yılın son oturumu için geri sayım hızlandı. 2025 ALES/3'e hazırlanan adaylar, sınav günü yaklaşırken gözlerini giriş belgelerine çevirmiş durumda. Sınavın ne zaman yapılacağı ve giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken, 'ALES/3 ne zaman?' sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:14
Akademik kariyer planlayan binlerce aday, ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES'in 2025'teki son etabı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav tarihi yaklaşırken gözler hem oturum gününe hem de sınava giriş belgelerine çevrilmiş durumda. Adayların merak ettiği tüm kritik bilgiler netleşti.

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2025 yılındaki üçüncü ve son oturumu, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak sınav, lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar için yılın son fırsatı niteliğinde.

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, ALES/3'e başvuran adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. Sınava giriş belgeleri, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden sınava girecekleri yeri görüntüleyebilecek.

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

ALES/3 sonuçları, 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin dijital kanallarından duyurulacak; herhangi bir basılı belge adaylara gönderilmeyecek. Açıklanan sonuçlarda doğru-yanlış sayıları, ALES puanları ve başarı sıraları yer alacak.

