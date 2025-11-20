ÖSYM 2025 ALES 3 takvimi: Sınav günü, oturum saati ve sonuç tarihi

Akademik kariyer planlayan binlerce aday, ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES'in 2025'teki son etabı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav tarihi yaklaşırken gözler hem oturum gününe hem de sınava giriş belgelerine çevrilmiş durumda. Adayların merak ettiği tüm kritik bilgiler netleşti.