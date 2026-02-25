Osmanlı’dan sofralara uzanan içecek: 4 malzemeden yapılıyor, ne susatıyor ne acıktırıyor

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında yerini geleneksel tarifler alıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzetlerden biri de şerbet çeşitleri oluyor. 4 karışımla hazırlanan Ramazan şerbeti, gün boyu hem tok tutuyor hem de susuzluğu engelliyor.

İftar ve sahur soflarında gazlı içecek, çay ve kahveye alternatif olan Ramazan şerbetinin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç'in önerdiği tarif 4 çeşit malzemeden oluşuyor. Toksinleri atıyor, ağız kokusunu engelliyor, gün boyu tok tutuyor ve susuzluğu önlüyor.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE RAMAZAN ŞERBETİ GELENEĞİ Ramazan ayında iftar sofralarında gazlı içeceklerin yerini ev yapımı şerbetler aldı. Osmanlı mutfağından günümüze dek uzanan Ramazan şerbeti, susuzluğu azaltan ve gün boyu tok tutan özelliğiyle dikkat çekiyor.

4 ÇEŞİT MALZEMEYLE HAZIRLANIYOR 4 çeşit malzemeyle hazırlanan içeceğin kaynaması yarım saat sürüyor. Bitki ve meyvelerle yapılan Ramazan şerbeti sofralarda serinletici ve sağlıklı bir alternatif olarak yer alıyor. Ayşen Çebiç, Ramazan ayında en çok şerbet tarifinin sorulduğunu belirterek "Hem acıktırmasın hem susuzluğumu engellesin diye taleplerle karşılaşıyoruz. Bizler bu anlamda çok çeşitli şerbetler öneriyoruz." dedi

Çebiç; tarçın, karanfil, kayısı ve demir hindi ile hazırlanan karışımın faydalarını şu şekilde anlattı: "Ramazan şerbeti yaptık. Şerbetimiz 4 ana maddeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi tarçın olmazsa olmazımız. Hem kokusu hem tadı itibariyle tarçınımız mükemmel bir toksin atıcı. Bununla birlikte karanfil gün boyu hiçbir şey yemediğimiz için istemsiz bir şekilde ağız kokusu problemi ile karşı karşıya kalıyoruz. Karanfil bu anlamda ağız kokusunu giderici özelliği sayesinde diş eti iltihaplarına karşı ve bununla birlikte hazmı kolaylaştırmaya çok faydalı.