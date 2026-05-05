Oscar’dan yapay zekâya veto: Yeşilçam'ın efsanelerine "dijital" zincir
Sinema ve müzik dünyası, yapay zekânın efsane isimleri dijital ortamda yeniden "var etmesiyle" derin bir etik tartışmanın içine sürüklendi. Akademi'nin 2027 Oscar sezonu için aldığı yasak kararı, sanatın insan dokusunu korumayı hedeflerken; dijital klonların hem usta isimlerin mirasını hem de yeni kuşağın geleceğini gölgeleyip gölgelemeyeceği sorusu gündemin merkezine yerleşti.
Sinema dünyası, teknolojinin sınırları zorladığı bir dönemde varoluşsal bir karara imza attı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2027 yılından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle, yapay zekâ tarafından üretilen performansları ve senaryoları Oscar yarışından menettiğini duyurdu. Sanatın "insan elinden çıkma" zorunluluğunu vurgulayan bu radikal hamle, sektörde büyük bir etik tartışmanın fitilini ateşledi.
OSCAR'A YAPAY ZEKA AYARI
Akademi'nin yeni politikasına göre, bir eserin aday gösterilebilmesi için mutlaka gerçek bir bilincin ve insan emeğinin ürünü olması gerekiyor. Yapımcılar artık filmlerin hangi aşamasında (efekt, karakter çoğaltma vb.) yapay zekâ kullandıklarını detaylı bir raporla sunmak zorunda kalacak. Şüpheli durumlarda Akademi, performansın "insan yapımı" olduğunu kanıtlayan ek belge ve kanıtlar talep edebilecek. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mevlüt Tezel, Akademi'nin bu hamlesini "oyuncuları ve senaristleri işsiz kalmaktan kurtaran bir bariyer" olarak nitelendirdi.
" EFSANELERİN HATIRASI PARA HIRSINA MI KURBAN EDİLİYOR?"
İşte Tezel'in kaleme aldığı o yazı:
"Akademi, oyuncu performanslarının sadece gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen yapımları Oscar yarışına sokacağını net bir şekilde açıkladı.
Ayrıca Oscar'a katılmak isteyecek yapımcılar, filmlerinde hangi aşamalarda yapay zeka kullandıklarının (örneğin efektlerde, karakter çoğaltmada) raporunu sunacaklar.Tartışmaya açık bir karar bu.
Örneğin Val Kilmer, 'As Deep As the Grave' filmi için anlaşmıştı ama geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği için çekimlerde yer alamamıştı.
Kilmer'ın kızı, söz konusu filmde babasının yapay zeka ile canlandırılmasına izin verdi ve ortaya güzel bir sonuç çıktı.
Yapay zeka sayesinde gerçekte var olmayan yeni oyuncular da yaratılıyor.
Örneğin 2025 yılında yapımcı Eline Van der Velden tarafından yapay zekâ kullanılarak ilk sanal oyuncu Tilly Norwood yaratıldı.
Bir de bu tartışmanın ölmüş efsane oyuncular tarafı var.
1955 yılında hayatını kaybeden James Dean, 'Finding Jack' adlı film projesi için yapay zekâ ile dijital olarak yeniden yaratılacak isimlerden biri olacaktı ama Hollywood'daki oyuncular sendikası bu kararı protesto etti, etik tartışmalar çıktı ve proje rafa kaldırıldı. Öte yandan bazı mirasçılar para kazanmak için vefat eden ünlü yakınlarının yapay zeka klonlarına izin vermeye başladılar.