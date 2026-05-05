Oscar’dan yapay zekâya veto: Yeşilçam'ın efsanelerine "dijital" zincir

Türkiye'de de geçtiğimiz yıl Özcan Deniz ve Akın Akınözü'nün ses ve görüntü olarak yer alacağı yapay zekâ ile oluşturulan 'Tesseract' adlı dizinin çekileceği açıklanmıştı.Hatta bir tanıtım videosu yayımlandı.

Sonra Oyuncular Sendikası "Yapay zeka, insanın yerine değil, yanında olmalıdır... Oyuncuların kendi dijital kopyalarının kullanımına onay vermesi, kısa vadede kişisel bir tercih gibi görünse de, uzun vadede mesleğimizi tehdit etmektedir" diye tepki gösterdi.

Örneğin Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan gibi birçok efsaneyi yapay zeka ile yeniden yaratıp 'Hababam Sınıfı' serisini orijinal kadrosuyla devam ettirebilirsiniz.Şöyle de bir tehlike var; mirasçı para kazanma hırsıyla örneğin Fikret Hakan'ı, Cüneyt Arkın'ı kötü, hatta bu efsanelerin karakterine uymayan yapımlarda oynatabilir!

Dijital klonların yaratılması, sanatçıların kişilik hakları ve mirasçıların yetkileri konusunda büyük bir karmaşa yarattı.

Özetle Akademi, gerçekte var olmayan ya da ölmüş oyunculara ve yapay zekanın yazdığı senaryolara Oscar ödülü vermek zorunda kalmamak için yapay zeka kullanımını büyük ölçüde yasakladı.

Bu karar şimdilik oyuncuları ve senaryo yazarlarını işsiz kalmaktan kurtarır.

Tabii Oscar her şey demek değil. Teknolojinin önünde kimse duramaz.

Gelecekte oyuncu performansları ve senaryo başta olmak üzere birçok aşaması yapay zeka ile hazırlanmış yapımları daha çok izleyeceğiz.

Belki de Marlon Brando'nun, Kemal Sunal'ın, Steve McQueen'in yapay zeka klonu varken, yeni oyuncuları umursamayacağız!"