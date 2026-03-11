Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste

98. Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece saat 02.00'de düzenlenecek tören Türkiye'de Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yıl 16 adaylıkla öne çıkan "Sinners" başta olmak üzere 2026 Oscar adayları açıklandı. İşte 2026 Oscar adaylarının tam listesi…

Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan tören, 15 Mart Pazar'ı 16 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00'de gerçekleştirilecek. Tören Türkiye'de Disney+ platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

GECENİN SUNUCUSU: CONAN O'BRİEN Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu ABD'li televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından belirlenen adayların açıklandığı organizasyonun sunumunu ise Danielle Brooks ve Lewis Pullman yaptı.

"SİNNERS" 16 ADAYLIKLA ZİRVEDE 2026 Oscar adayları arasında en çok dikkat çeken yapım "Sinners" oldu. Film, toplam 16 dalda aday gösterilerek bu yılın en fazla adaylık elde eden yapımı olmayı başardı. "Sinners"ı 13 adaylıkla "One Battle After Another" takip ediyor.

EN İYİ FİLM KATEGORİSİNDE 10 YAPIM YARIŞACAK Oscar'ın en prestijli ödülü olarak kabul edilen "En İyi Film" kategorisinde bu yıl 10 film ödül için yarışacak. Aday gösterilen yapımlar şöyle: "Bugonia" "F1" "Frankenstein" "Hamnet" "Marty Supreme" "One Battle After Another" "The Secret Agent" "Sentimental Value" "Sinners" "Train Dreams"