CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

98. Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece saat 02.00'de düzenlenecek tören Türkiye'de Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yıl 16 adaylıkla öne çıkan "Sinners" başta olmak üzere 2026 Oscar adayları açıklandı. İşte 2026 Oscar adaylarının tam listesi…

Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 1

Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan tören, 15 Mart Pazar'ı 16 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00'de gerçekleştirilecek. Tören Türkiye'de Disney+ platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 2

GECENİN SUNUCUSU: CONAN O'BRİEN

Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu ABD'li televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından belirlenen adayların açıklandığı organizasyonun sunumunu ise Danielle Brooks ve Lewis Pullman yaptı.

Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 3

"SİNNERS" 16 ADAYLIKLA ZİRVEDE

2026 Oscar adayları arasında en çok dikkat çeken yapım "Sinners" oldu. Film, toplam 16 dalda aday gösterilerek bu yılın en fazla adaylık elde eden yapımı olmayı başardı. "Sinners"ı 13 adaylıkla "One Battle After Another" takip ediyor.

Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 4

EN İYİ FİLM KATEGORİSİNDE 10 YAPIM YARIŞACAK

Oscar'ın en prestijli ödülü olarak kabul edilen "En İyi Film" kategorisinde bu yıl 10 film ödül için yarışacak. Aday gösterilen yapımlar şöyle:

  1. "Bugonia"
  2. "F1"
  3. "Frankenstein"
  4. "Hamnet"
  5. "Marty Supreme"
  6. "One Battle After Another"
  7. "The Secret Agent"
  8. "Sentimental Value"
  9. "Sinners"
  10. "Train Dreams"
Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 5

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

Bu yıl "En İyi Yönetmen" kategorisinde yarışacak isimler de açıklandı. Aday gösterilen yönetmenler şu şekilde:

  • Paul Thomas Anderson – "One Battle After Another"
  • Ryan Coogler – "Sinners"
  • Josh Safdie – "Marty Supreme"
  • Joachim Trier – "Sentimental Value"
  • Chloe Zhao – "Hamnet"
Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 6

OYUNCULUK KATEGORİLERİNDE GÜÇLÜ İSİMLER

Oyunculuk kategorilerinde de dikkat çeken adaylar bulunuyor.

  • En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura ödül için yarışacak.
  • En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone adaylar arasında yer aldı.
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Elle Fanning ve Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value"), Amy Madigan ("Weapons"), Wunmi Mosaku ("Sinners") ve Teyana Taylor ("One Battle After Another") aday gösterildi.
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ise Benicio Del Toro ("One Battle After Another"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Delroy Lindo ("Sinners"), Sean Penn ("One Battle After Another") ve Stellan Skarsgard ("Sentimental Value") ödül için yarışacak.
Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 7

ULUSLARARASI FİLM KATEGORİSİNDE BEŞ ÜLKE

"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde farklı ülkelerden beş yapım aday gösterildi. Aday filmler şöyle:

  • Brezilya – "The Secret Agent"
  • Fransa – "It Was Just an Accident"
  • Norveç – "Sentimental Value"
  • İspanya – "Sirat"
  • Tunus – "The Voice of Hind Rajab"
Oscar ödül töreni ne zaman? 2026 adayları kimler? İşte tam liste 8

TEKNİK KATEGORİLERDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Teknik dallarda da birçok dikkat çekici aday bulunuyor.

  • En İyi Makyaj ve Saç Stili kategorisinde "Frankenstein", "Kokuho", "Sinners", "The Smashing Machine" ve "The Ugly Stepsister" aday gösterildi.
  • En İyi Görsel Efekt kategorisinde "Avatar: Fire and Ash", "F1", "Jurassic World Rebirth", "The Lost Bus" ve "Sinners" yer alıyor.
  • En İyi Sinematografi kategorisinde ise "Frankenstein", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sinners" ve "Train Dreams" ödül için yarışacak.
  • En İyi Prodüksiyon Tasarımı kategorisinde "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another" ve "Sinners" adaylar arasında bulunuyor.
Mobil uygulamalarımızı indirin