CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD merkezli savunma analiz kuruluşu Global Firepower, 2026 yılına ait askeri güç raporunu yayımladı ve Orta Doğu'daki dengelere ilişkin güncel tabloyu kamuoyuyla paylaştı. PwrIndx verilerine dayanan raporda, bölgenin iki kritik aktörü İsrail ile İran arasındaki sıralamanın bu yıl yer değiştirdiği görüldü. Küresel askeri kapasite ölçütleri esas alınarak hazırlanan çalışma, 2026 itibarıyla Orta Doğu'daki güç dağılımının nasıl şekillendiğini net biçimde ortaya koydu.

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti 1

Orta Doğu'daki askeri dengelere ilişkin hazırlanan son güç endeksi kamuoyuna açıklandı. "PwrIndx" (Power Index) verilerine dayanan sıralamada; insan gücü, savunma bütçesi, askeri envanter, lojistik kapasite ve stratejik unsurlar dikkate alındı. Endekste puanın sıfıra yaklaşması, ilgili ülkenin askeri kapasitesinin göreceli olarak daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti 2

İŞTE ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 DEVLETİ VE PWRINDX PUANLARI:

ZİRVEDE TÜRKİYE YER ALDI

2026 verilerine göre Türkiye, 0.1975 PwrIndx puanıyla Orta Doğu'nun en güçlü askeri kapasitesine sahip ülkesi olarak ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 0.2707 puanla İsrail, 0.3199 puanla İran izledi.

Dördüncü sırada 0.3651 puanla Mısır bulunurken, beşinci sıraya 0.4473 puanla Suudi Arabistan yerleşti. Böylece bölgedeki ilk beş ülke netleşmiş oldu.

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti 3

1- Türkiye
PwrIndx: 0.1975

2- İsrail
PwrIndx: 0.2707

3- İran
PwrIndx: 0.3199

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti 4

4- Mısır
PwrIndx: 0.3651

5- Suudi Arabistan
PwrIndx: 0.4473

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti 5

6- Irak
PwrIndx: 0.8115

7- Birleşik Arap Emirlikleri
PwrIndx: 1.0188

8- Katar
PwrIndx: 1.4096

9- Ürdün
PwrIndx: 1.5581

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti 6

10- Bahreyn
PwrIndx: 1.6731

11- Kuveyt
PwrIndx: 1.7161

12- Umman
PwrIndx: 1.8823

13- Suriye
PwrIndx: 1.8861

14- Yemen
PwrIndx: 2.1617

15- Lübnan
PwrIndx: 2.6521

Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti 7

Açıklanan liste, bölgedeki askeri kapasitenin mevcut durumuna ışık tutarken, ülkeler arasındaki güç dengelerine dair güncel tabloyu ortaya koydu.

Mobil uygulamalarımızı indirin