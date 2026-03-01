Orta Doğu’nun askeri güç sıralaması: TSK zirvede! İsrail ve İran’ın sırası değişti

Orta Doğu'daki askeri dengelere ilişkin hazırlanan son güç endeksi kamuoyuna açıklandı. "PwrIndx" (Power Index) verilerine dayanan sıralamada; insan gücü, savunma bütçesi, askeri envanter, lojistik kapasite ve stratejik unsurlar dikkate alındı. Endekste puanın sıfıra yaklaşması, ilgili ülkenin askeri kapasitesinin göreceli olarak daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

İŞTE ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 DEVLETİ VE PWRINDX PUANLARI:

ZİRVEDE TÜRKİYE YER ALDI

2026 verilerine göre Türkiye, 0.1975 PwrIndx puanıyla Orta Doğu'nun en güçlü askeri kapasitesine sahip ülkesi olarak ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 0.2707 puanla İsrail, 0.3199 puanla İran izledi.

Dördüncü sırada 0.3651 puanla Mısır bulunurken, beşinci sıraya 0.4473 puanla Suudi Arabistan yerleşti. Böylece bölgedeki ilk beş ülke netleşmiş oldu.