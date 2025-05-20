Onlar doğuştan tembel! En disiplinsiz 2 burç belli oldu

İkizler Burcu

Merkür'ün etkisiyle entelektüel açıdan oldukça aktif olan İkizler burcu bireyleri, bir konuya odaklanmakta zorlanabilir. Sürekli yeni fikirlere ve sosyal etkileşimlere yönelen bu burç, birçok projeye heyecanla başlasa da istikrarlı bir şekilde sonuca ulaşmakta tökezleyebilir. Zihinleri adeta bir fikir kelebeği gibi bir düşünceden diğerine konar. Bu da onların planlı ve yapılandırılmış bir rutine sadık kalmasını zorlaştırır. Dağınık enerjileri nedeniyle yapılacak işler listesi kabarık kalırken, tamamlanan görev sayısı ise düşük olabilir.