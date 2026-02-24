Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 22:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Meta, WhatsApp'a ileri tarihli mesaj zamanlama özelliğini ekliyor. iOS için yayımlanan 26.7.10.72 beta sürümünde görülen sistem, mesajların belirli tarih ve saate planlanmasına imkan tanıyor. Özellik hem grup hem birebir sohbetlerde çalışacak.

Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için ileri tarihli mesaj zamanlama özelliğini test etmeye başladı. Özellik, TestFlight üzerinden dağıtılan iOS 26.7.10.72 beta sürümünde tespit edildi. Kaynak kodlarında yer alan sistem, kullanıcıların mesaj yazdıktan sonra belirli bir tarih ve saat seçerek otomatik gönderim planlamasına olanak sağlıyor.

📅 MESAJLAR PLANLANABİLECEK Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, göndermek istedikleri mesajı yazıp tarih ve saat belirleyebilecek. Uygulama arayüzüne eklenen özel bir bölümde planlanan mesajlar listelenecek. Bu bölüm üzerinden: ◾Planlanan mesaj görüntülenebilecek ◾Gönderim öncesi düzenleme yapılabilecek ◾İstenirse mesaj iptal edilebilecek

🔐 ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARA İHTİYAÇ AZALACAK Android kullanıcıları bugüne kadar mesaj zamanlamak için geniş izinler talep eden üçüncü taraf otomasyon uygulamalarını kullanıyordu. Bu yöntemler ek güvenlik ve gizlilik riskleri doğurabiliyordu.

iOS kullanıcıları ise zamanlama işlemleri için bazı üçüncü taraf uygulamalara başvurmak zorunda kalıyordu. Ayrıca bu süreç manuel ayarlar gerektiriyordu. WhatsApp'a entegre edilen yeni sistemle birlikte bu yöntemlere duyulan ihtiyaç azalacak. Böylece uygulama, zamanlanmış mesaj özelliğini zaten sunan Telegram ve Google Messages ile benzer bir işlev sunmuş olacak.

⏰ KULLANIM ALANLARI Zamanlanmış mesaj özelliği şu durumlarda kullanılabilecek: ◾Farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilerle iletişim kurarken ◾Doğum günü ve özel gün mesajlarını planlarken ◾İş mesajlarını belirli saatlere ayarlarken ◾Hatırlatma içerikli bildirimler gönderirken