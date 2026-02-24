CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meta, WhatsApp'a ileri tarihli mesaj zamanlama özelliğini ekliyor. iOS için yayımlanan 26.7.10.72 beta sürümünde görülen sistem, mesajların belirli tarih ve saate planlanmasına imkan tanıyor. Özellik hem grup hem birebir sohbetlerde çalışacak.

Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor 1

Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için ileri tarihli mesaj zamanlama özelliğini test etmeye başladı. Özellik, TestFlight üzerinden dağıtılan iOS 26.7.10.72 beta sürümünde tespit edildi. Kaynak kodlarında yer alan sistem, kullanıcıların mesaj yazdıktan sonra belirli bir tarih ve saat seçerek otomatik gönderim planlamasına olanak sağlıyor.

Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor 2

📅 MESAJLAR PLANLANABİLECEK

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, göndermek istedikleri mesajı yazıp tarih ve saat belirleyebilecek. Uygulama arayüzüne eklenen özel bir bölümde planlanan mesajlar listelenecek. Bu bölüm üzerinden:

Planlanan mesaj görüntülenebilecek

Gönderim öncesi düzenleme yapılabilecek

İstenirse mesaj iptal edilebilecek

Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor 3

🔐 ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARA İHTİYAÇ AZALACAK

Android kullanıcıları bugüne kadar mesaj zamanlamak için geniş izinler talep eden üçüncü taraf otomasyon uygulamalarını kullanıyordu. Bu yöntemler ek güvenlik ve gizlilik riskleri doğurabiliyordu.

Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor 4

iOS kullanıcıları ise zamanlama işlemleri için bazı üçüncü taraf uygulamalara başvurmak zorunda kalıyordu. Ayrıca bu süreç manuel ayarlar gerektiriyordu. WhatsApp'a entegre edilen yeni sistemle birlikte bu yöntemlere duyulan ihtiyaç azalacak. Böylece uygulama, zamanlanmış mesaj özelliğini zaten sunan Telegram ve Google Messages ile benzer bir işlev sunmuş olacak.

Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor 5

⏰ KULLANIM ALANLARI

Zamanlanmış mesaj özelliği şu durumlarda kullanılabilecek:

Farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilerle iletişim kurarken

Doğum günü ve özel gün mesajlarını planlarken

İş mesajlarını belirli saatlere ayarlarken

Hatırlatma içerikli bildirimler gönderirken

Önemli günleri unutmaya son! WhatsApp’a “mesaj zamanlama” özelliği geliyor 6

📌 GENEL KULLANIMA NE ZAMAN AÇILACAK?

Özellik şu an için beta kullanıcılarıyla test ediliyor. Kararlı sürüme ne zaman ekleneceğine ilişkin resmi bir tarih paylaşılmadı. Test sürecinin ardından kademeli dağıtım yapılması bekleniyor.