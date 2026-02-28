Ömer Kutluay babasının tahtını sallıyor! Demet Şener'den oğluna övgü dolu sözler

1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek adını duyuran Demet Şener ile 1991 yılında Fenerbahçe formasıyla profesyonel basketbol kariyerine başlayan İbrahim Kutluay, 2005 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ömer ve İrem isminde iki evladı olan çift, 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırmıştı.

Yıllar su gibi akıp giderken İrem ve Ömer adeta gözler önünde büyüdü. Ömer Kutluay, babasının izinden giderek basketbola yöneldi. Küçük yaşta Anadolu Efes altyapısında forma giyen genç sporcu, iki yıl önce İspanya devi Real Madrid'in altyapısına transfer oldu.

"BENCE GEÇTİ BİLE"

Oğlu Ömer'in basketboldaki başarısıyla gurur duyduğunu dile getiren Demet Şener, "Bence geçti bile. Basketboldan anlayanlar Ömer'in çok yetenekli olduğunu söylüyor. Çok istekli, azimli. Kızımız da oğlumuz da bizlerden çok daha iyi yerlerde olsun. Bir anne babanın isteyeceği en iyi şey budur" sözleriyle duygularını paylaştı.