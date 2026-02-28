Ömer Kutluay babasının tahtını sallıyor! Demet Şener'den oğluna övgü dolu sözler
2018 yılında yollarını ayıran Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, babasının izinden gidiyor. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Şener, oğlunun gelişimiyle ilgili gurur dolu açıklamalarda bulundu.
1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek adını duyuran Demet Şener ile 1991 yılında Fenerbahçe formasıyla profesyonel basketbol kariyerine başlayan İbrahim Kutluay, 2005 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ömer ve İrem isminde iki evladı olan çift, 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırmıştı.
GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE BÜYÜDÜLER
Yıllar su gibi akıp giderken İrem ve Ömer adeta gözler önünde büyüdü. Ömer Kutluay, babasının izinden giderek basketbola yöneldi. Küçük yaşta Anadolu Efes altyapısında forma giyen genç sporcu, iki yıl önce İspanya devi Real Madrid'in altyapısına transfer oldu.
İrem ise eğitim hayatını yurt dışında sürdürüyor. Genç isim, İngiltere'nin köklü üniversitelerinden University of Exeter'da öğrenim görüyor.
"BENCE GEÇTİ BİLE"
Oğlu Ömer'in basketboldaki başarısıyla gurur duyduğunu dile getiren Demet Şener, "Bence geçti bile. Basketboldan anlayanlar Ömer'in çok yetenekli olduğunu söylüyor. Çok istekli, azimli. Kızımız da oğlumuz da bizlerden çok daha iyi yerlerde olsun. Bir anne babanın isteyeceği en iyi şey budur" sözleriyle duygularını paylaştı.
Şimdilerde 20 yaşında olan İrem Kutluay ise güzelliğiyle annesi Demet Şener'i aratmıyor.