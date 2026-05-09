Ölü bir kirpinin altında buldu: 90 yıllık kayıp tür geri döndü!

İngiltere'de bir doğa tutkununun otuz yıl süren titiz takibi, bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşifle sonuçlandı. 90 yıldır kimsenin görmediği gizemli böcek, sahilde yapılan sıradan bir gezide yeniden ortaya çıktı.

90 yıldır kimsenin görmediği gizemli böcek, sahilde yapılan sıradan bir gezide yeniden ortaya çıktı. Kuzey İrlanda'da bir "böcek meraklısının" dikkati, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza attı. En son 1934 yılında kaydedilen ve İrlanda Adası'nda neslinin tükendiği sanılan "Saprinus semistriatus", yaklaşık bir asır sonra yeniden görüntülendi.

SADECE 3-4 MİLİMETRE BBC'de yer alan habere göre; County Londonderry'deki Benone Strand kum tepelerinde rutin bir arazi çalışması yapan Mel McQuitty, her zamanki doğa yürüyüşlerinden birine çıkmıştı. Kendisini amatör bir böcek meraklısı olarak tanımlayan McQuitty, bölgede rastladığı ölü bir kirpiyi incelediğinde, sadece 3-4 milimetre boyunda olan ancak biyolojik açıdan devasa öneme sahip bir canlıyla karşılaştı.

BİR AMATÖRÜN MERAKIYLA YENİDEN KEŞFEDİLDİ Halk arasında "leş palyaço böceği" olarak bilinen Saprinus semistriatus, İrlanda topraklarında en son 90 yıl önce, henüz dünya savaşları sürerken kayıtlara geçmişti.

BİLİM DÜNYASI DOĞRULADI: "EN GÜNCEL KAYIT" McQuitty, bulduğu böceğin fotoğraflarını çekip kayıt altına aldıktan sonra Çevresel Veri ve Kayıt Merkezi'ne (CEDaR) başvurdu. Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda, bu küçük canlının gerçekten de on yıllardır kayıp olan o nadir tür olduğu kesinleşti.