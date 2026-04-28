Mavi gezegene nefes: Okyanusların yüzde 10'u koruma altına alındı

Ash, Hedef 3'ün biyoçeşitlilik kaybını durdurmaya yönelik 23 hedef ve 4 daha kapsamlı amaçtan biri olduğu belirterek, okyanusların genel sağlığının iyileştirilmesi için tüm çerçevenin uygulanması gerektiğini ifade etti.

UNEP-WCMC Direktörü Neville Ash, ülkelerin karasularının yüzde 23,2'si koruma kapsamına alınmış olduğunu belirtti. Buna karşılık ulusal yetki alanı dışındaki açık okyanuslarda bu oranın yüzde 1,7 seviyesinde kaldığına dikkat çekti. "Korunan alanların genişletilmesi okyanuslar üzerindeki baskıları azaltarak biyoçeşitliliğin iyileşmesine katkı sağlıyor." dedi.

"Deniz koruma alanları, balıklar ve diğer deniz kaynakları için önemli üreme alanlarını korur. OECM'lerin de benzer etkilere sahip olması beklenir ancak genellikle farklı önceliklerle yönetilirler. Öte yandan sağlıklı okyanus ekosistemleri karbonu emerek ve depolayarak atmosferdeki karbondioksit seviyelerini azaltır. Bu nedenle okyanus ekosistem sağlığını korumaya yönelik önlemler iklim değişikliğinin hızlanmasını önleyebilir. Resifler ve mangrovlar gibi sağlıklı kıyı ekosistemleri de iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava olaylarının kıyı toplulukları üzerindeki etkilerini azaltmada önemli bir rol oynar."

Deniz koruma alanları, yalnızca doğal yaşamı değil ekonomik ve iklimsel dengeleri de doğrudan etkiliyor. Ash, koruma altına alınan deniz alanlarının biyoçeşitlilik, ekosistem dengesi ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü şu sözlerle açıkladı:

Ash, okyanuslarda koruma alanlarının genişletilmesinde sorumluluğun devletlere ait olduğunu belirtti. Ülkelerin kendi karasularında yeni koruma bölgeleri ilan edebileceğini veya yerel topluluklar ile özel sektör tarafından yönetilen alanları resmen tanıyabileceğini ifade etti.

Ulusal sınırların dışındaki açık denizler için ise en önemli fırsatın, Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement olarak adlandırılan yeni açık deniz anlaşmasının uygulanması olduğunu kaydetti.