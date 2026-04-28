Mavi gezegene nefes: Okyanusların yüzde 10'u koruma altına alındı
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya okyanuslarının yüzde 10,01'i resmi koruma kapsamına alındı. Son iki yılda yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik alan sisteme dahil edildi. 2030'da hedeflenen yüzde 30 oranı için koruma alanlarının hızla genişletilmesi gerektiği belirtiliyor.
Küresel okyanus koruma sürecinde önemli bir eşik geçildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla okyanusların yüzde 10'undan fazlası resmi olarak koruma altına alındı. Bu oran, 2020 hedefinin gecikmeli olarak tamamlandığını ortaya koyarken, 2030'a kadar yüzde 30 koruma hedefi için daha geniş alanların kapsama alınmasını zorunlu kılıyor.
KÜRESEL KORUMA ORANI İLK KEZ YÜZDE 10'U AŞTI
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan çalışmaya göre, dünya okyanuslarının yüzde 10,01'i resmi olarak korunan alan statüsüne ulaştı.
Koruma alanlarının büyümesinde son dönemdeki hız dikkat çekti. 2024'te yüzde 8,6 seviyesinde olan oran, iki yıl içinde yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik yeni alanın eklenmesiyle çift haneye çıktı. Bu genişleme, okyanus yönetiminde politik kararlılığın arttığını gösteriyor.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yürütülen ortak çalışma, okyanusların yüzde 10,01'inin koruma statüsüne ulaştığını ortaya koydu. 2024'te yüzde 8,6 seviyesinde bulunan oran, son iki yılda yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik alanın sisteme dahil edilmesiyle çift haneye çıktı. Bu artış, ülkelerin ulusal deniz alanlarında koruma kararlarını hızlandırmasıyla gerçekleşti.
YENİ HEDEF 2030
Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri kapsamında 2020'ye kadar okyanusların yüzde 10'unun korunması planlanıyordu. Mevcut tablo, bu hedefin 6 yıl gecikmeyle tamamlandığını ortaya koydu. Yeni çerçevede ise Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik hedefleri devreye girdi.
Bu kapsamda 2030'a kadar kara ve denizlerin yüzde 30'unun koruma altına alınması gerekiyor. AA'ya göre mevcut oran, bu hedefin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Kalan süreçte Hint Okyanusu büyüklüğünde ek alanın koruma kapsamına alınması gerekiyor.