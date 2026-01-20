Okul, park, bahçe… Her yerde duyacağız! İşte 2025’te en çok konulan bebek isimleri
Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bebeklere en çok verilen isimler de açıklandı. Erkek bebeklerde zirve değişmedi; kızlarda Alya, erkeklerde ise Alparslan adı sıklıkla tercih edildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olarak kayıtlara geçti.
İsim tercihlerinde erkek bebeklerde Alparslan zirvedeki yerini korurken, kız bebeklerde 2024'ün lideri Defne'nin yerini Alya aldı.
ERKEK BEBEKLERDE ALPARSLAN İLK SIRADA
2024'te olduğu gibi 2025 yılında da erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. Yıl boyunca 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan adı verildi.
Alparslan'ı 6. 109 bebekle Göktuğ, 5. 492 bebekle Metehan takip etti. Listede Yusuf 4.708, Kerem 4.154, Miran 3.877 ve Ömer Asaf 3.792 bebekle üst sıralarda yer aldı.
Atlas ve Ömer isimleri de 2025'te en fazla konulan erkek bebek adları arasında öne çıktı.
KIZ BEBEKLERDE ALYA ZİRVEYE YÜKSELDİ
Kız bebek isimlerinde 2025 yılıyla birlikte liderlik değişti. Bir önceki yılın en çok tercih edilen ismi Defne, yerini Alya'ya bıraktı. Resmi verilere göre 2025 boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya adı verildi.