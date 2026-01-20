Okul, park, bahçe… Her yerde duyacağız! İşte 2025’te en çok konulan bebek isimleri

Okul, park, bahçe… Her yerde duyacağız! İşte 2025’te en çok konulan bebek isimleri

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 12:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bebeklere en çok verilen isimler de açıklandı. Erkek bebeklerde zirve değişmedi; kızlarda Alya, erkeklerde ise Alparslan adı sıklıkla tercih edildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olarak kayıtlara geçti. İŞTE 2025'TE ÇOCUKLARA VERİLEN İLGİNÇ İSİMLER İsim tercihlerinde erkek bebeklerde Alparslan zirvedeki yerini korurken, kız bebeklerde 2024'ün lideri Defne'nin yerini Alya aldı.

ERKEK BEBEKLERDE ALPARSLAN İLK SIRADA 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. Yıl boyunca 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan adı verildi.

Alparslan'ı 6. 109 bebekle Göktuğ, 5. 492 bebekle Metehan takip etti. Listede Yusuf 4.708, Kerem 4.154, Miran 3.877 ve Ömer Asaf 3.792 bebekle üst sıralarda yer aldı.

Atlas ve Ömer isimleri de 2025'te en fazla konulan erkek bebek adları arasında öne çıktı.