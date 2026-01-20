CANLI YAYIN
Okul, park, bahçe… Her yerde duyacağız! İşte 2025’te en çok konulan bebek isimleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bebeklere en çok verilen isimler de açıklandı. Erkek bebeklerde zirve değişmedi; kızlarda Alya, erkeklerde ise Alparslan adı sıklıkla tercih edildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olarak kayıtlara geçti.

İŞTE 2025'TE ÇOCUKLARA VERİLEN İLGİNÇ İSİMLER

İsim tercihlerinde erkek bebeklerde Alparslan zirvedeki yerini korurken, kız bebeklerde 2024'ün lideri Defne'nin yerini Alya aldı.

ERKEK BEBEKLERDE ALPARSLAN İLK SIRADA

2024'te olduğu gibi 2025 yılında da erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. Yıl boyunca 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan adı verildi.

Alparslan'ı 6. 109 bebekle Göktuğ, 5. 492 bebekle Metehan takip etti. Listede Yusuf 4.708, Kerem 4.154, Miran 3.877 ve Ömer Asaf 3.792 bebekle üst sıralarda yer aldı.

Atlas ve Ömer isimleri de 2025'te en fazla konulan erkek bebek adları arasında öne çıktı.

KIZ BEBEKLERDE ALYA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Kız bebek isimlerinde 2025 yılıyla birlikte liderlik değişti. Bir önceki yılın en çok tercih edilen ismi Defne, yerini Alya'ya bıraktı. Resmi verilere göre 2025 boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya adı verildi.

Alya'yı 7.873 bebekle Defne, 7.692 bebekle Gökçe izledi. İsim tercihleri listesinde Zeynep 6.338, Asel 5.977, Umay 5.728 ve Asya 5.165 bebekle öne çıktı.

Elisa, İnci, Duru ve Elif isimleri de 2025 yılında kız bebeklerde sıkça tercih edilen diğer adlar arasında yer aldı.

2025'İN EN İLGİNÇ ÇOCUK İSİMLERİ

Resmi kayıtlarda 2025 yılının dikkat çeken çocuk isimleri de yer aldı. En ilginç çocuk isimlerinde Batın, Mahra, Asel, Kayla, Albina, Lina, Luna, Linda, Leroy, Larin, Liya, Lalin, Lize, Loya, Livza, Lilyum, Bera, Pera, Dora, Seha, Almila, Alin, Aliya, Ava, Ant, Bera, Elvin, İlkem, Dilem, Robin, İlgi, Narsay, Duysel, Milan, Sane, Hanne, Meyra, Etga, Ayliz, Sone, Azrak, Jandar, Jandak, Ekeç ve Belur öne çıktı.

