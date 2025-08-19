Okul alışverişinde nelere dikkat edilmeli? Velilere "merdiven altı ürün" uyarısı
Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin çalmasına artık sayılı günler kaldı. Kırtasiye sektöründen, okul alışverişine çıkacak velilere merdiven altı ürün uyarısı geldi. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılması gerektiği vurgulandı. Konuya ilişkin Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci, "Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar" dedi. İşte detaylar...
