Okul alışverişinde nelere dikkat edilmeli? Velilere "merdiven altı ürün" uyarısı

Keresteci, en fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.