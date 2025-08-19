Viral Galeri Viral Liste Okul alışverişinde nelere dikkat edilmeli? Velilere "merdiven altı ürün" uyarısı

Okul alışverişinde nelere dikkat edilmeli? Velilere "merdiven altı ürün" uyarısı

Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin çalmasına artık sayılı günler kaldı. Kırtasiye sektöründen, okul alışverişine çıkacak velilere merdiven altı ürün uyarısı geldi. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılması gerektiği vurgulandı. Konuya ilişkin Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci, "Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar" dedi. İşte detaylar...

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını anımsatan Keresteci, velilerin, okul ihtiyaç listelerine yönelik fiyat araştırması yapmaya başlamasını önerdi.

Keresteci, en fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE SAHTE ÜRÜN RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Sektör olarak, taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Keresteci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Ayrıca oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna da dikkat edilmeli. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılması gerekiyor. Ayrıca internetten alışverişte de sahte ürün riski oldukça yüksek."

Keresteci, velilerin, satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünmeleri durumunda "tuketici.gov.tr" adresinden veya "ALO 175" tüketici hattından şikayet edebileceğini bildirerek, piyasa fiyatının çok altındaki ürünlerin orijinal olmayabileceğini ve velilerin alışveriş yaparken buna özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

