Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen yetiştirme alanında başlattığı büyük destek programında beklenen an geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında belirlenen öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihine yerleştiren 5 bin öğrenciye verilecek MEB Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Burs kazanan adaylar artık sonuç ekranı üzerinden bilgilerini sorgulayabiliyor. İşte 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı MEB Öğretmenlik Bursu sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 13:49