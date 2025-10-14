Viral Galeri Viral Liste Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen yetiştirme alanında başlattığı büyük destek programında beklenen an geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında belirlenen öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihine yerleştiren 5 bin öğrenciye verilecek MEB Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Burs kazanan adaylar artık sonuç ekranı üzerinden bilgilerini sorgulayabiliyor. İşte 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı MEB Öğretmenlik Bursu sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 13:49
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarına yönelik önemli bir destek programı olan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından belirlenen öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihi arasında gösteren ve bu programlara yerleşen 5 bin öğrenci burs hakkı kazandı.

MEB ÖĞRETMENLİK BURSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme sürecinde nitelikli insan gücünü desteklemek amacıyla 2025-2026 öğretim yılı için binlerce öğrenciye burs imkanı tanıdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihi arasına yazan öğrenciler arasından seçilen 5 bin kişiye burs tahsis edildi.

Burs sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden kimlik bilgilerini girerek sonuç ekranına erişebiliyor.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

MEB ÖĞRETMENLİK BURSU NEDİR?

MEB Öğretmenlik Bursu, öğretmen yetiştiren fakültelerde eğitim gören başarılı öğrencilere sağlanan mali bir destektir. Programın amacı, öğretmenlik mesleğini tercih eden nitelikli gençleri teşvik etmek ve geleceğin eğitim kadrolarını güçlendirmektir.

Burs, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihine yazan ve bu programlara yerleşen öğrencilere verilmektedir. Destekten yararlanan öğrenciler, belirli koşullar dâhilinde eğitim süresince maddi destek almaya devam eder.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

MEB'in belirlediği kriterlere göre burs programına başvuran öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

⚫Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

⚫22 yaşını doldurmamış olmak,

⚫Mahkeme kararıyla yaş küçültme işlemi yaptırmamış olmak,

