Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarına yönelik önemli bir destek programı olan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından belirlenen öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihi arasında gösteren ve bu programlara yerleşen 5 bin öğrenci burs hakkı kazandı.