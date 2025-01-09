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Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme süreçlerinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. 2025 yılı yarıyıl tatili için mazeret başvuruları tamamlanırken, şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarda öğretmenlerin tercihleri dikkate alınacak ve başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:20
Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme süreçleri devam ediyor. Atama sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğretmenler için kritik tarihler ve başvuru süreçlerine dair detaylar belli oldu. İşte, tüm ayrıntılar...

Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme atamaları, 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama sonuçları aynı gün "personel.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yer değiştirme hakkı kazanan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Yer değiştirme işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken, 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak. Bu hesaplama yöntemi, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüyle gerçekleştirilecek atamalarında belirleyici olacak.

Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...

TERCİH BAŞVURULARI 10-14 OCAK TARİHLERİNDE

Mazeret başvuruları onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İl içi ve iller arası yer değişikliği başvurularında öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki uygun eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...

İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ

İller arası yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilir. Ancak hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, mevzuat uyarınca talep etmeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...

İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ

İl içindeki başvurularda öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde ise aile birliği mazereti bulunan öğretmenler, eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarına öncelik tanıyacak.

Büyükşehir olmayan illerde, yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilirken, aynı yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasında değişiklik yapılamayacak. Örneğin, bir öğretmen il merkezindeki bir okuldan başka bir okula geçiş talebinde bulunamayacak, ancak farklı bir ilçeye atanma talebi değerlendirmeye alınacak.

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