Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme süreçlerinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. 2025 yılı yarıyıl tatili için mazeret başvuruları tamamlanırken, şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarda öğretmenlerin tercihleri dikkate alınacak ve başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:20