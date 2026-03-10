Öğretmenlere ara tatilde seminer kararı: Online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Ara tatil yaklaşırken öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan seminerlerin nasıl yapılacağı netleşti. Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelen mart ayındaki ara tatilde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek öğretmen seminerlerinin çevrim içi yapılacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'inden geldi. Bakan Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ara tatil haftasında online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE YAPILACAK Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Programda öğretmenlerin mesleki çalışma dönemine de değinen Tekin, ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması nedeniyle seminerlerin çevrim içi gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin, açıklamasında öğretmenlerin bu konudaki beklentilerine dikkat çekerek seminer döneminin online yapılacağını ifade etti. Böylece öğretmenler, ara tatil haftasında mesleki çalışmalarını uzaktan gerçekleştirebilecek.

MART AYINDA MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞLAYACAK Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen öğretmen seminerleri, her yıl ara tatil ve dönem sonlarında gerçekleştiriliyor. Bu yılki mesleki çalışma programı da mart ayındaki ikinci dönem ara tatilinde yapılacak. Açıklamaya göre öğretmenler, söz konusu haftada planlanan mesleki çalışmalarını çevrim içi ortamda tamamlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL 16 MART'TA BAŞLIYOR Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ise 13 Mart Cuma günü derslerin bitmesiyle ara tatile çıkacak. Tatilin ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.