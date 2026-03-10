Öğretmen adayları dikkat: Milli Eğitim Akademisi kayıtları ne zaman?

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kesin kayıt hakkı kazanan adayların 23 Mart'ta ilan edileceği bildirildi.

Kılavuza göre, hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarının kesin kayıt sonuçları 23 Mart tarihinde https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan adaylar ise kayıt işlemlerini noter onaylı vekalet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan belgelerle birlikte ilgili eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAK, VEKALET İMKANI DA VAR

İstenen belgeleri eksiksiz şekilde teslim eden adayların kayıt işlemleri tamamlanacak. Belgelerinde eksiklik tespit edilen adayların ise kayıtları yapılmayacak.

Adayların başvuru formunda yer alan beyanları ile kayıt sırasında sunacakları belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından değerlendirilecek.

BAŞVURULAR 25 MART'TA BAŞLAYACAK

Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için başvurular 25 Mart'ta başlayacak ve 3 Nisan saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi ise 7 Nisan'da ilan edilecek. Yedek adayların kayıt işlemleri 8 Nisan'da başlayacak ve 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.