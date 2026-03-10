Öğretmen adayları dikkat: Milli Eğitim Akademisi kayıtları ne zaman?
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı. Buna göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 23 Mart'ta ilan edilecek, kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlık eğitimi ise 13 Nisan'da başlayacak.
KESİN KAYIT SONUÇLARI 23 MART'TA AÇIKLANACAK
Kılavuza göre, hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarının kesin kayıt sonuçları 23 Mart tarihinde https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayacak.
KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAK, VEKALET İMKANI DA VAR
Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan belgelerle birlikte ilgili eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan adaylar ise kayıt işlemlerini noter onaylı vekalet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
BELGELER KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENECEK
Adayların başvuru formunda yer alan beyanları ile kayıt sırasında sunacakları belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından değerlendirilecek.
İstenen belgeleri eksiksiz şekilde teslim eden adayların kayıt işlemleri tamamlanacak. Belgelerinde eksiklik tespit edilen adayların ise kayıtları yapılmayacak.
BAŞVURULAR 25 MART'TA BAŞLAYACAK
Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için başvurular 25 Mart'ta başlayacak ve 3 Nisan saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi ise 7 Nisan'da ilan edilecek. Yedek adayların kayıt işlemleri 8 Nisan'da başlayacak ve 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.
HAZIRLIK EĞİTİMİ 13 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi 13 Nisan'da başlayacak. Eğitim sürecine kabul edilen adaylar, belirlenen eğitim ve uygulama merkezlerinde hazırlık programına katılacak.