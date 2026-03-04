Öğrenmesi emek istiyor: Dünyanın en zor ve karmaşık 10 dili

Dünya genelinde yaklaşık 6 bin 900 farklı dil konuşuluyor. Bu dillerin bazıları yazı sistemi, gramer yapısı ve telaffuz özellikleri nedeniyle öğrenme açısından daha zor kabul ediliyor. Mandarin Çincesi, Arapça ve Japonca bu diller arasında ilk 3 sırada yer alıyor.

Dil araştırmalarına göre dünyada yaklaşık 6.900 farklı dil konuşuluyor. Bu dillerin önemli bir bölümü Asya kıtasında yer alıyor. Avrupa'da konuşulan dil sayısı ise görece daha düşük.

Uluslararası eğitim kurumları ve üniversiteler, öğrencilerin en az bir yabancı dili daha öğrenmesini teşvik ediyor. Ancak bazı diller, yapısal özellikleri nedeniyle öğrenme açısından daha fazla zaman ve pratik gerektiriyor.

Mandarin Çincesi

Shiksha haberine göre; Mandarin Çincesi, birçok dil araştırmasında öğrenmesi en zor dil olarak gösteriliyor. Bunun temel nedeni, dilin alfabetik bir yazı sistemine sahip olmaması ve binlerce karakterden oluşan bir yazı yapısı kullanmasıdır. Ayrıca Mandarin tonlamalı bir dildir. Aynı kelime farklı tonlarda söylendiğinde anlamı değişebilir.

Mandarin; bugün Çin anakarası, Tayvan ve Singapur'da resmi dil olarak kullanılıyor. Yaklaşık 1,1 milyardan fazla kişi tarafından konuşuluyor.