Öğrenmesi emek istiyor: Dünyanın en zor ve karmaşık 10 dili
Dilbilim çalışmalarına göre dünyanın öğrenmesi en zor dili Mandarin Çincesi olarak kabul ediliyor. Tonlama sistemi, alfabetik yazı yapısının bulunmaması ve binlerce karakter kullanılması Mandarin'i listenin başına taşıyor.
Dünya genelinde yaklaşık 6 bin 900 farklı dil konuşuluyor. Bu dillerin bazıları yazı sistemi, gramer yapısı ve telaffuz özellikleri nedeniyle öğrenme açısından daha zor kabul ediliyor. Mandarin Çincesi, Arapça ve Japonca bu diller arasında ilk 3 sırada yer alıyor.
Dil araştırmalarına göre dünyada yaklaşık 6.900 farklı dil konuşuluyor. Bu dillerin önemli bir bölümü Asya kıtasında yer alıyor. Avrupa'da konuşulan dil sayısı ise görece daha düşük.
Uluslararası eğitim kurumları ve üniversiteler, öğrencilerin en az bir yabancı dili daha öğrenmesini teşvik ediyor. Ancak bazı diller, yapısal özellikleri nedeniyle öğrenme açısından daha fazla zaman ve pratik gerektiriyor.
ÖĞRENMESİ EN ZOR 10 DİL
|Sıra
|Dil
|Zor Olmasının Nedeni
|1
|Mandarin Çincesi
|Tonlama sistemi ve binlerce karakter içeren yazı yapısı
|2
|Arapça
|Sağdan sola yazım, farklı lehçeler ve karmaşık gramer
|3
|Japonca
|Kanji, Hiragana ve Katakana olmak üzere üç yazı sistemi
|4
|Korece
|Karmaşık dilbilgisi ve farklı hitap seviyeleri
|5
|Telugu
|Karmaşık yazı sistemi ve uzun birleşik kelimeler
|6
|Kantonca
|Çok sayıda tonlama ve zor telaffuz
|7
|Lehçe
|Çok sayıda gramer durumu ve zor telaffuz
|8
|Fince
|Zengin çekim sistemi ve çok sayıda isim hali
|9
|Rusça
|Kiril alfabesi ve karmaşık fiil çekimleri
|10
|İzlandaca
|Eski dilbilgisi yapısını koruyan karmaşık sistem
Shiksha haberine göre; Mandarin Çincesi, birçok dil araştırmasında öğrenmesi en zor dil olarak gösteriliyor. Bunun temel nedeni, dilin alfabetik bir yazı sistemine sahip olmaması ve binlerce karakterden oluşan bir yazı yapısı kullanmasıdır. Ayrıca Mandarin tonlamalı bir dildir. Aynı kelime farklı tonlarda söylendiğinde anlamı değişebilir.
Mandarin; bugün Çin anakarası, Tayvan ve Singapur'da resmi dil olarak kullanılıyor. Yaklaşık 1,1 milyardan fazla kişi tarafından konuşuluyor.