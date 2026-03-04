CANLI YAYIN
Öğrenmesi emek istiyor: Dünyanın en zor ve karmaşık 10 dili

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dilbilim çalışmalarına göre dünyanın öğrenmesi en zor dili Mandarin Çincesi olarak kabul ediliyor. Tonlama sistemi, alfabetik yazı yapısının bulunmaması ve binlerce karakter kullanılması Mandarin'i listenin başına taşıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 6 bin 900 farklı dil konuşuluyor. Bu dillerin bazıları yazı sistemi, gramer yapısı ve telaffuz özellikleri nedeniyle öğrenme açısından daha zor kabul ediliyor. Mandarin Çincesi, Arapça ve Japonca bu diller arasında ilk 3 sırada yer alıyor.

DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK 6.900 DİL KONUŞULUYOR

Dil araştırmalarına göre dünyada yaklaşık 6.900 farklı dil konuşuluyor. Bu dillerin önemli bir bölümü Asya kıtasında yer alıyor. Avrupa'da konuşulan dil sayısı ise görece daha düşük.

Uluslararası eğitim kurumları ve üniversiteler, öğrencilerin en az bir yabancı dili daha öğrenmesini teşvik ediyor. Ancak bazı diller, yapısal özellikleri nedeniyle öğrenme açısından daha fazla zaman ve pratik gerektiriyor.

ÖĞRENMESİ EN ZOR 10 DİL

SıraDilZor Olmasının Nedeni
1Mandarin ÇincesiTonlama sistemi ve binlerce karakter içeren yazı yapısı
2ArapçaSağdan sola yazım, farklı lehçeler ve karmaşık gramer
3JaponcaKanji, Hiragana ve Katakana olmak üzere üç yazı sistemi
4KoreceKarmaşık dilbilgisi ve farklı hitap seviyeleri
5TeluguKarmaşık yazı sistemi ve uzun birleşik kelimeler
6KantoncaÇok sayıda tonlama ve zor telaffuz
7LehçeÇok sayıda gramer durumu ve zor telaffuz
8FinceZengin çekim sistemi ve çok sayıda isim hali
9RusçaKiril alfabesi ve karmaşık fiil çekimleri
10İzlandacaEski dilbilgisi yapısını koruyan karmaşık sistem
Mandarin Çincesi

Shiksha haberine göre; Mandarin Çincesi, birçok dil araştırmasında öğrenmesi en zor dil olarak gösteriliyor. Bunun temel nedeni, dilin alfabetik bir yazı sistemine sahip olmaması ve binlerce karakterden oluşan bir yazı yapısı kullanmasıdır. Ayrıca Mandarin tonlamalı bir dildir. Aynı kelime farklı tonlarda söylendiğinde anlamı değişebilir.

Mandarin; bugün Çin anakarası, Tayvan ve Singapur'da resmi dil olarak kullanılıyor. Yaklaşık 1,1 milyardan fazla kişi tarafından konuşuluyor.

Arapça

Arapça, sağdan sola yazılan kendine özgü bir alfabe kullanır. Yazım sırasında çoğu zaman sesli harfler gösterilmez ve bu durum kelimelerin doğru okunmasını zorlaştırabilir. Ayrıca konuşulan lehçeler arasında ciddi farklılıklar bulunur. Yazı dili ile günlük konuşma dili arasındaki fark da öğrenme sürecini zorlaştırır.

Japonca

Japonca üç farklı yazı sistemi kullanır: Kanji, Hiragana ve Katakana. Bu üç sistemin birlikte kullanılması dil öğrenenler için karmaşık bir yapı oluşturur. Ayrıca Japonca'da sosyal statüye göre değişen hitap ve konuşma biçimleri bulunur. Resmiyet seviyesine göre cümle yapısı değişebilir.

Korece

Korece, dil yapısı bakımından birçok Avrupa dilinden oldukça farklıdır. Cümle yapısı genellikle özne-nesne-fiil şeklinde kurulur. Ayrıca dilde yaş, statü ve sosyal ilişkilere göre değişen saygı ifadeleri bulunur.

Telugu

Telugu, Hindistan'da konuşulan Dravid dil ailesine ait bir dildir. Yazı sistemi kıvrımlı karakterlerden oluşur ve birçok harf birbirine benzer. Ayrıca kelimelerin birleşmesiyle oluşan uzun yapılar telaffuz ve anlamayı zorlaştırabilir.

Kantonca

Kantonca, özellikle Hong Kong ve Makao'da yaygın olarak konuşulan bir Çin dilidir. Mandarin'e benzer şekilde tonlama sistemi kullanır ancak ton sayısı daha fazladır. Yanlış tonlama kelimenin anlamını tamamen değiştirebilir. Bu nedenle doğru telaffuz öğrenmenin en zor aşamalarından biridir.

Lehçe (Polonyaca)

Lehçe, zengin bir dilbilgisi sistemine sahiptir. Kelimeler cümle içindeki görevlerine göre farklı ekler alır ve bu durum çok sayıda çekim kuralı ortaya çıkarır. Bazı harflerin telaffuzu birçok yabancı için oldukça zor kabul edilir.

Lehçe, başta Polonya olmak üzere Doğu Almanya'nın bazı kesimleri, Kuzey Çekya, Slovakya, Belarus ve Ukrayna'nın batı bölgelerinde yaygın biçimde kullanılan bir dildir.

Fince

Fince, başta Finlandiya'da konuşulan ve İsveç ile Norveç'in bazı bölgelerinde de kullanılan bir dildir. Yaklaşık 15 farklı isim hali ve geniş fiil çekimleri içeren gramer yapısı dili öğrenmeyi zorlaştırır. Fince'de ileri seviyeye ulaşmak için yaklaşık 44 hafta ya da 1100 saatlik eğitim gerekir.

Rusça

Rusça, Kiril alfabesini kullanır ve bu alfabe Latin alfabesinden oldukça farklıdır. Dilde kelimeler cümledeki görevlerine bağlı olarak çekimlenir.

İzlandaca

İzlandaca, Vikinglerden bu yana, tarih boyunca dil yapısını büyük ölçüde korumuş bir dildir. Eski dilbilgisi kurallarının hala kullanılması gramer yapısını karmaşık hale getirir. Kelime türetme sistemi de oldukça geniştir. Bu nedenle İzlandaca, Cermen dil ailesi içinde öğrenmesi en zor dillerden biri olarak kabul edilir.

