OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

Kimler Başvurabilir? İşte Şartlar

OGM işçi alımı için adayların belirli kriterleri taşıması gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin sağlaması gereken şartlar şunlar:

📌Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı kanun kapsamı hariç)

📌En az 18 yaşını doldurmuş olmak

📌Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu düzenine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak

📌Kamusal haklardan mahrum bırakılmamış olmak

📌İlgili öğrenim durumu ve diğer özel şartları taşımak

📌Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

📌İŞKUR iş ilanında belirtilen ikamet şartını karşılıyor olmak

📌Yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek olmak

Başvuru sürecinde şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan sürecinin her aşamasında iptal edilebilecek.