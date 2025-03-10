OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için 4500 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvurular öncesinde adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. Farklı kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçiler için süreç yakında başlayacak. Peki OGM işçi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:18