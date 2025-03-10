Viral Galeri Viral Liste OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için 4500 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvurular öncesinde adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. Farklı kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçiler için süreç yakında başlayacak. Peki OGM işçi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:18
OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4500 geçici işçi alımı yapacak. Adaylar, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ederken, süreçle ilgili detaylar netleşti. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek ve kura yöntemiyle seçilen adaylar sınavlara tabi tutulacak. İşte OGM işçi alımıyla ilgili tüm ayrıntılar…

OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

OGM işçi alımı için başvurular 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuran adaylar arasından noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak. Sınavı başarıyla geçenler ise OGM bünyesinde göreve başlayacak.

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OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde sıralanıyor:

📍Orman İşçisi
📍Arazöz Şoförü
📍Dozer Operatörü

OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

📍Greyder Operatörü
📍Ekskavatör Operatörü
📍İş Makinesi Operatörü
📍Traktör Operatörü

OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?

Kimler Başvurabilir? İşte Şartlar

OGM işçi alımı için adayların belirli kriterleri taşıması gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin sağlaması gereken şartlar şunlar:

📌Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı kanun kapsamı hariç)
📌En az 18 yaşını doldurmuş olmak
📌Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu düzenine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak
📌Kamusal haklardan mahrum bırakılmamış olmak
📌İlgili öğrenim durumu ve diğer özel şartları taşımak
📌Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
📌İŞKUR iş ilanında belirtilen ikamet şartını karşılıyor olmak
📌Yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek olmak

Başvuru sürecinde şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan sürecinin her aşamasında iptal edilebilecek.

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